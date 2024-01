Pogodbe za nove objekte na Koroškem bi lahko bile podpisane še pred poletjem

Na seznamu vladne službe, ki se še spreminja, je trenutno 348 objektov, ki so predvideni za morebitno odstranitev po lanski ujmi, od tega je po besedah Boštjana Šefica po zadnjih podatkih na Koroškem 18 takih objektov. Pogovorov so se udeležili vsi vabljeni lastniki teh objektov, je medijem povedal po današnjih pogovorih na Koroškem.

Ocenil je, da so bili pogovori zelo koristni tako za lastnike objektov kot tudi za vladno službo, ki ima po njegovih besedah zdaj pred seboj bistveno bolj natančno situacijo. Na sestanku so jim predstavili vse opcije in postopek, ki je predviden za ugotavljanje objektov, ki so ogroženi v skladu z interventnim zakonom.

Napovedali so jim, koliko časa približno bo trajal postopek in kdo bo imel prednost pri obravnavi. To so tisti, ki imajo porušene objekte in bodo morali na drugo lokacijo. V uvodnem delu so jim podali tudi vrsto splošnih informacij, kasneje pa so se z lastniki sestali še individualno in spregovorili o konkretnih vprašanjih glede posameznih situacij.

Naslednji predvideni koraki so po besedah Šefica priprava dokončnega strokovnega mnenja glede posamezne lokacije in priprava sklepa, stekla bo cenitev in na podlagi cenitve bodo pripravili ponudbo in pogodbo.