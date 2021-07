Dosledno preverjanje pogoja PCT povzročilo večurne čakalne dobe na mejah

Večina mejnih prehodov s Hrvaško je bila danes močno obremenjena. Na izstop iz Slovenije so najdlje, tudi do štiri ure, čakali vozniki na Jelšanah. Obmejni policisti so gnečo zaradi visoke turistične sezone sicer pričakovali, čakalne dobe pa je podaljševalo predvsem dosledno preverjanje pogoja PCT. Velika večina potnikov je imela ustrezna kovidna potrdila, peščico pa so policisti napotili v karanteno. Ure čakanja v vozilu so marsikoga spravile v slabo voljo.

Če še prejšnji konec tedna potnikom ni bilo treba predložiti covidnega potrdila ob vrnitvi iz Hrvaške, se je zaostritev na mejah danes močno poznala. "Čakali smo pa dve uri in pol, žalostno. Tudi celo tri ure. Mogoče, če bi bila kolona do Splita, bi mogoče tukaj odprli še eno vstopno točko." "Mi že čakamo štiri ure in pol, tako da se nismo nič premikali," pojasnjujejo potniki. Kolona vozil se že ves dan vije od kraja Koseze, ki je od mejnega prehoda Jelšane oddaljen devet kilometrov. Tam se je čakalna doba z dopoldanskih dveh ur, popoldne podaljšala vsaj še za dve, potniki so za prestop meje čakali do pet ur. Zamašilo se je tudi na Sečovljah, kjer so potniki za vstop v Slovenijo čakali več kot 4 ure. Enako tudi na Dragonji. Precej zamašeno je bilo tudi na mejnem prehodu v Metliki. Datum je sicer takšen, da je gneča pričakovana. Za še dodatno uro in pol se je potovalni čas podaljšal zaradi pravila PCT "Potrebno je potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti oz. hitri test, ki ne sme biti biti starejši od 48 ur in PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa," pojasnjuje Aleksander Moran, komandir Postaje mejne policije Jelšane. Dodaja, da ima 99 odstotkov potnikov ta potrdila oz. izpolnjujejo pogoje za vstop v Slovenijo, tako da tukaj ni težav, se pa najde vmes tudi kakšna karantena. Potniki so na nove pogoje pripravljeni, večina ima digitalno covidno potrdilo, za vstop na Hrvaško pa sicer še vedno zadostuje, denimo, kartonček o cepljenju. Podobne razmere policisti pričakujejo tudi v prihodnjih dneh. Nad gnečo so razočarani domačini, saj pravijo, da so turisti zavzeli tudi stranske ceste in mejne prehode za dvolastnike.