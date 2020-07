Pogoji, potrebni za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ, 'nenavadni'

Organizatorji dogodkov morajo tako od 29. junija, ko je začel veljati odlok, na spletni strani NIJZ izpolniti anketo, kamor morajo priložiti tudi dokazilo o plačilu izdaje mnenja v višini 30 evrov. Anketa najprej sprašuje po osebnih in kontaktnih podatkih, nato pa preide na informacije o dogodku. Po pregledu sicer kratkega anketnega vprašalnika smo se vprašali, kakšno raven varnosti vlagatelji sploh morajo zagotoviti in kdo dejansko izvedbo preverja.

Kot so nam sporočili z NIJZ, so do zdaj prejeli 444 vlog. Za 323 vlog je NIJZ podal pozitivno mnenje, za 69 vlog pa negativno mnenje, do ostalih vlog se še niso opredelili. Kar 82,4 odstotka vlog je bilo torej ocenjenih pozitivno, skoraj 83 odstotkov dogodkov pa označenih za varne.

Vlogo smo pridobivali skoraj dva tedna

Glede na to, da je NIJZ našo prošnjo za vpogled v vlogo sprva zavrnil in se nato izgovarjal, da omenjeni vlagatelj vloge sploh ni poslal, se lahko vprašamo, zakaj niso želeli, da vidimo vlogo. Pri prošnji za vlogo smo navedli napačno ime vlagatelja in kljub temu, da so po datumu in imenu dogodka vedeli, za katero vlogo gre, so napisali, da omenjeni vlagatelj vloge ni oddal. Ko smo jih opozorili, da želimo vlogo, oddano na določen datum za izvedbo dogodka na določenem kraju, so nam jo le poslali.

A tudi po 12 dneh korespondence so nam sprva poslali pomanjkljivo vlogo. Ko smo prosili še za preostale odgovore anketnega vprašalnika, so najprej sporočili, da bomo morali še malo počakati, saj da je sodelavec, ki ima dostop do anket, ravno odsoten, naposled pa so nam le poslali še preostalo dokumentacijo.

Kako strogi so kriteriji za pozitivno mnenje?

Eden od vlagateljev je na NIJZ poslal vlogo, v katero so kot opis prostora ročno, s svinčnikom na papir, narisali predvidene možne razporede sedišč in stojišč.