Pogoji za novo poslansko skupino še niso izpolnjeni

Formalni pogoji za ustanovitev poslanske skupine, ki jo bodo sestavljali člani stranke Demokrati, še niso povsem izpolnjeni. Dosedanji poslanec Svoboda Tine Novak, ki je v četrtek na precejšnje presenečenje članov Gibanja Svoboda strankino poslansko skupino obvestil o svojem izstopu, mora namreč podati še formalno podpisano izstopno izjavo in to sporočiti tudi predsednici DZ, je v današnji izjavi v DZ pojasnila Urška Klakočar Zupančič.

Novak, ki doslej svoje odločitev javno še ni pojasnil, je poslansko skupino o izstopu obvestil po elektronski pošti, obvestilo o izstopu iz stranke pa so prejeli tudi na centrali Gibanja Svoboda, so potrdili.

Poslovnik DZ sicer določa, da "vodja poslanske skupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine predsednika državnega zbora in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov". Na predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko skupino, predsednik državnega zbora ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine, določa poslovnik.

Predsednica DZ pričakuje, da se bo to tudi zgodilo v naslednjih dneh. Zatem pa bodo lahko stekli pogovori o dodelitvi mest v posameznih delovnih telesih DZ. O tem odloča kolegij predsednice DZ. Vodje poslanskih skupin, vključno z vodjo nove poslanske skupine, se bodo najprej sestali na neformalnem srečanju in poskušali poiskati dogovor, predlog sklepa pa morajo nato potrditi še na seji kolegija. Če bi prišlo do sprememb na posameznih predsedniških in podpredsedniških mestih, pa je ta točka uvrščena še na plenarno sejo.

Kljub temu da so dogovori o dodelitvi mest v delovnih telesih običajno del političnega preigravanja in terjajo usklajevanja precej napora, pa predsednica DZ pravi, da težav pri tem ne vidi. "Težko pa pogledam v glave vodij poslanskih skupin. Konec koncev je to njihova odločitev, ne moja," je dodala.