Pogoji za voznike avtobusov se slabšajo, skupina filipinskih delavcev v slabih razmerah

Da se kršitve tako iz naslova delovne zakonodaje kot tudi varnosti in zdravja pri delu in s tem osnovnih človekovih pravic iz leta v leto povečujejo, po njegovem pričajo tudi podatki inšpektorata za delo. Zelo dober primer izigravanja delovne zakonodaje in s tem tudi slabljenja delavske moči so razmere v dejavnosti javnega cestnega potniškega prometa, je povedal.

"Javni cestni potniški promet je po več kot desetletju leta 2023 končno prišel do tega, da se je zakonito izbralo koncesionarje, ki opravljajo gospodarsko javno službo prevoza potnikov. Z julijem 2024 je ta koncesija, ki velja pet let, tudi stopila v veljavo," je spomnil in dodal, da so delodajalci s tega naslova prišli do stalnega vira financiranja, kar je bil v preteklosti vedno izgovor, da niso zviševali osnovnih plač voznikom.

"Sedaj, ko pa imajo to varnost, pa se dejansko srečujemo s tem, da so se namesto, da bi šli v obljubljeno povišanje osnovnih plač voznega osebja, poslužili bližnjice z uvozom tuje delovne sile s Filipinov," je dejal.

V sindikatih sicer pozdravljajo, da so ti zaposleni neposredno s pogodbo o zaposlitvi v podjetju, a so po Volfovih opozorilih sporne agencije, ki jim prepustijo skrb za bivalne pogoje in integracijo. "To je sploh izrazita rak rana vseh ekonomskih migrantov, ki prihajajo z drugega kontinenta," je dejal.

Skupina filipinskih delavcev živi v vlažni hiši skoraj brez ogrevanja

Slabe razmere, v katerih živi skupina filipinskih delavcev, so v ponedeljkovem Tedniku razkrili na TV Slovenija. Skupina 11 Filipincev je v Slovenijo prišla z delovnim dovoljenjem, preizkusno obdobje pa opravljajo pri podjetju Arriva kot vozniki avtobusov. Za njihovo integracijo in nastanitev naj bi skrbela kadrovska agencija Workforce, ki ji plačujejo 200 evrov na mesec za namestitev v vlažni hiši skoraj brez ogrevanja.

Iz agencije Workforce so za TV Slovenija sporočili, da imajo delavci dostojne pogoje za življenje in delo. V podjetju Arriva pa so zapisali, da si prizadevajo za zagotavljanje primernih bivalnih pogojev za vse zaposlene, ki so prišli iz tujine. "Pričakujemo, da Workforce zagotavlja primerne bivalne pogoje, zato bomo od njih zahtevali pojasnila in ustrezne ukrepe," so dodali.

Kot je na današnji novinarski konferenci še izpostavil Volf, se dobički gospodarskih družb v zadnjih letih izrazito povečujejo, kar bi po njegovih besedah moralo pomeniti, da imajo delavci v Sloveniji pravico do dostojnega plačila ter pravico, da delo opravljajo v varnih in zdravih delovnih pogojih.

Še toliko bolj so po njegovih besedah na udaru ekonomski migranti, ki prihajajo s trebuhom za kruhom. Sindikati ugotavljajo, da so ti pripeljani v Slovenijo "vsaj z lažnimi obljubami", tu pa opravljajo delo za izjemno nizko plačilo v pogojih, ki sodijo v preteklo stoletje.

Kot je dodal častni predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Endre Mesaroš, ima v Sloveniji nekaj več kot 13.000 ljudi izpit kategorije D, medtem ko je voznikov avtobusov nekaj čez 3000.

"Že enostavna matematična operacija odštevanja zelo jasno pove, da je v naši državi 10.000 voznikov, ki imajo vozniški izpit D-kategorije, ki so bolj kot ne v nizkem štartu in so v preteklosti zagotovo opravljali ta plemeniti poklic, zavoljo nedostojnega plačila ter nevarnih in nezdravih delovnih pogojev v dejavnosti pa so ga v preteklosti zapustili," je dejal Volf.

Po Mesaroševem mnenju bi morala sicer javni potniški promet prevzeti država, če želi, da bo učinkovit. "Trenutni delovni pogoji in plačilo so katastrofa, z uvozom delovne sile pa se razmere ne bodo izboljšale. Čez leto bodo delavci iz tujine ugotovili, da lahko za enako opravljeno delo v Italiji ali Avstriji zaslužijo dvojno, in bodo odšli," je prepričan.

"Ne morem se znebiti občutka, da se naši politiki, predvsem na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot tudi na obeh pristojnih ministrstvih, za okolje, prostor in energijo ter za infrastrukturo, slepijo, da je uvoz tuje delovne sile v dejavnosti javnega cestnega potniškega prometa, pa upam si trditi tudi drugje, postal bližnjica delodajalcev za kovanje še večjih dobičkov, v pretežni meri pa to pomeni izraziti socialni dumping," je dejal.

Po Volfovih besedah je pri kakršnemkoli uvozu tuje delovne sile ključno, da se delavcem zagotovijo enaki delovni pogoji, enaka usposobljenost in da kakovost javnega cestnega potniškega prevoza ne nazaduje. Od pristojnih pričakujejo odločnejše ukrepanje.