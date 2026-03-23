Zaradi Petrola sestanek na obrambnem ministrstvu

Zaradi sklepa vlade glede vzpostavitve nemotene oskrbe z naftnimi derivati je danes na Ministrstvu za obrambo potekal sestanek državnega sekretarja Boštjana Pavlina, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije dr. Jožeta Podgorška ter državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maše Žagar. Na sestanku so pozvali Petrol, da nemudoma in v potrebnem obsegu ponovno zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogovorili so se, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pridobi potrebe kmetov po naftnih derivatih na območjih, kjer je preskrba trenutno motena. Na osnovi teh podatkov bodo naftnim trgovcem pri oskrbi z naftnimi derivati pridodane tudi zmogljivosti Slovenske vojske.

Petrol dvignil cene

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane od petka. Petrol jih je takrat dvignil le za nekoliko, trgovec z gorivi Mol & Ina pa občutneje. Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje. Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 95-oktanski bencin stane 1,706 evra, dizelsko gorivo 1,768 evra na liter. Na servisih ob avtocestah Mola & Ine so cene ostale na petkovih ravneh. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter.

Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje.