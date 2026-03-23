Gospodarstvo

Zaradi Petrola sestanek na obrambnem ministrstvu

Ljubljana, 23. 03. 2026 10.25 pred 4 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Ne.M. STA
Petrol, avtocesta

Petrol je v primerjavi s petkom dvignil cene pogonskih goriv na servisih ob avtocestah in hitrih cestah, kjer te od petka niso več regulirane. Medtem bodo danes znane nove regulirane cene, ki bodo veljale s torkom. Vlada je za dodatno ublažitev njihove rasti napovedala tudi začasno ukinitev okoljske dajatve.

Ministrstvo za obrambo
FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi sklepa vlade glede vzpostavitve nemotene oskrbe z naftnimi derivati je danes na Ministrstvu za obrambo potekal sestanek državnega sekretarja Boštjana Pavlina, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije dr. Jožeta Podgorška ter državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maše Žagar.

Na sestanku so pozvali Petrol, da nemudoma in v potrebnem obsegu ponovno zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dogovorili so se, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pridobi potrebe kmetov po naftnih derivatih na območjih, kjer je preskrba trenutno motena. Na osnovi teh podatkov bodo naftnim trgovcem pri oskrbi z naftnimi derivati pridodane tudi zmogljivosti Slovenske vojske.

Petrol dvignil cene

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane od petka. Petrol jih je takrat dvignil le za nekoliko, trgovec z gorivi Mol & Ina pa občutneje. Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje.

Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 95-oktanski bencin stane 1,706 evra, dizelsko gorivo 1,768 evra na liter. Na servisih ob avtocestah Mola & Ine so cene ostale na petkovih ravneh. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter.

Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje.
FOTO: Bobo

Bencin na servisih zunaj avtocest in hitrih cest danes še stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter. S torkom se bodo cene spremenile. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina. Občutnejši skok bo vlada blažila z znižanjem trošarine in z začasno ukinitvijo okoljske dajatve.

Vlada je namreč v petek sklenila začasno ukiniti okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje, ki znaša 30,85 evra za enoto obremenitve. Ukrep bo po napovedih začel veljati v torek in bo veljal do 4. maja. Za kerozin, utekočinjeni zemeljski plin in naftni plin, druga težka olja ter plinasta in trdna goriva bo višina dajatve ostala pri 30,85 evra za enoto obremenitve.

Zaradi težav pri oskrbi z naftnimi derivati je vlada v nedeljo sprejela dodatne ukrepe. Ti se nanašajo predvsem na največjega trgovca z naftnimi derivati v državi Petrol. Pozvala ga je, naj zagotovi nemoteno oskrbo prebivalstva, ministrstvu za notranje zadeve pa je naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona.

gorivo petrol bencin dizel cene

Macron v slovenščini čestital Golobu, Janša pa ...

Nasilni protesti v Tirani: molotovke, solzivec in poškodovani Berisha

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tine990
23. 03. 2026 12.21
Robi blokira dovod goriva, da bi prisilil ljudi na toplotne crpalke in njegove soncne panele!!!
zelen
23. 03. 2026 12.10
dostave kurilca se pa sploh ne dobi
Jožajoža
23. 03. 2026 12.00
Sds in nsi blokirali razviz goriv na bencinske servise.oškodovala sta kmete,delavce,pekarne,bolnice državljane.....
Normalka
23. 03. 2026 11.57
Nikol več tankat na Petrol. So pokazali, kako nizko se lahko spustijo za populizem...
bronco60
23. 03. 2026 11.49
Že videno.
televizija2000
23. 03. 2026 11.46
O a bo zdaj gorivi spet čudežno na črpalkah?
televizija2000
23. 03. 2026 11.45
O a bo zdaj gorivi spet čudežno na črpalkah, pokvarjenci Petrolovi
lepdanvsakdan
23. 03. 2026 12.11
kr golobu se zahvali
Krošnja
23. 03. 2026 11.43
Koga motijo cene goriv in gneca, predlagam da gre tankat v eno od sosednjih drzav. Na kratko si snemite ocala za kratki vid in poglejte cez meje. Kaj hitro boste opazili da je Slovenija zakon!
vezuv_
23. 03. 2026 11.32
Kartelni dogovor, da se gorivo ne bo prodajalo do podražitve. Prodaja se bo sprostila šele s podražitvijo. Marketinška poteza. Podobno kot pri znižanjih sen, najprej cene dvignejo za 20% in potem znižajo za enak odstotek - končni rezultat je prodaja brez znižanja.
