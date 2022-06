Pogonska goriva odslej dražja

Po državi so od danes dražja pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest je cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva omejena, in sicer na 1,755 oz. 1,848 evra za liter. Bencin je tako dražji za 19,5 centa oz. 12,5 odstotka, dizel pa za 18 centov oz. 10,8 odstotka. Drugod cene določajo trgovci sami.

icon-expand Ponedeljek je zaznamovalo pomanjkanje goriva po celotni državi. FOTO: Damjan Žibert

Vlada je minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je z današnjim dnem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar - evro. Modelske cene se bodo izračunavale na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Zaradi pričakovane podražitve so se mnogi potrošniki v minulih dneh odpravili na bencinske servise, kjer pa je ponekod zmanjkalo posameznih vrst goriv. Trgovci so zagotavljali, da so zaloge zadostne in da gre za kratkotrajne izpade, povezane z dobavo in težavami pri logistiki.

Predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič je sicer opozorila, da ne morejo zagotoviti, da bodo danes težave z gorivom že takoj odpravljene. Je pa napovedala, da bo do petka vsa prodajna mreža normalno vzpostavljena. Prevozniki so ostajali brez goriva, kar je nedopustno, je bil v oddaji 24UR ZVEČER oster Peter Pišek.To ni opravičljivo, je vztrajal. Na nogah je gospodarstvo, ljudje so v stresu, je povedal. Napovedal je, da grozijo s tem, da bodo zdaj, ko bo dovolj goriva, blokirali Petrolove in OMV črpalke.