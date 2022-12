Pogonska goriva so se vnovič pocenila.

Te cene bodo veljale do vključno 3. januarja.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so ponovno regulirane od 21. junija. Izračunavajo se na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so izven območja avtocest in hitrih cest marže trgovcev omejene.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.

Od 13. septembra je ponovno regulirana tudi cena kurilnega olja. Ta se je danes znižala za 9,7 centa na 1,095 evra za liter.