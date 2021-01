Pogorela hiša v Bovcu ni primerna za bivanje

V soboto okoli pol 10. ure zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše, ki se nahaja v bližini večstanovanjskih blokov v Bovcu. V času požara so bili stanovalci odsotni.

Z ognjenimi zublji se je spopadlo 46 prostovoljnih gasilcev z Bovškega, ki so požar dokončno pogasili po dobrih treh urah gašenja. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica in Trenta.

Na kraju so bili tudi policisti PP Bovec in kriminalisti PU Nove Gorice. "Policisti so območje požarišča ustrezno zavarovali, čez včerajšnji dan in noč pa so policisti in gasilci na območju požarišča izvajali občasne kontrole,"so sporočili iz PU Nova Gorica.

Glede na prva zbrana obvestila in ugotovitve po ogledu kraja požara so ugotovili, da je zagorelo v pritličju, in sicer v kuhinji, požar pa se je nato razširil še v zgornje nadstropje. V požaru je pogorela notranjost hiše (pritličje in mansarda), vključno z večjim delom ostrešja.

Hiša je uničena do te mere, da ni več primerna za bivanje, zaradi ognja so namreč na več mestih močno poškodovani nosilni temelji objekta. Nastala je velika premoženjska škoda, po prvih nestrokovnih ocenah naj bi bilo škode za okoli 200 tisoč evrov.

Vzrok požara bovški policisti in novogoriški kriminalisti še preiskujejo. Za zdaj so izključili tujo krivdo. Kljub slabim vremenskim razmeram z ogledom kraja policisti in kriminalisti nadaljujejo tudi danes. Po zaključku preiskave bo Policija o dogodku s pisnim poročilom obvestila tudi pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.