Pogorelc: Vrednoti sta postali hiter zaslužek in izigravanje zakonodaje

Kako gleda na opozorila iz sodniških, tožilskih, pravniških in akademskih vrst, da je pri sprejemanju zakonodaje, ki jo je napovedal predsednik vlade Robert Golob in ki naj bi zavarovala žrtve nasilja, treba paziti, da ne bo prišlo do kršitev ustave? "Sem zaskrbljen, da imamo take pravnike in vrhovno sodišče, kjer vedo toliko o romski populaciji in problematiki ter kriminalu kot jaz o samem pravu. To so ljudje, ki nimajo pojma, kakšno je življenje z Romi in kaj pomeni, da imajo ostali pravico do miru, varnosti in mirnega sobivanja," je odvrnil župan, ki predlaga, da pridejo v Ribnico, Kočevje ali Novo mesto. "Ob romskem naselju jim bomo zagotovili hišico, pa naj potem presojajo, ali je represija res neupravičena ali so komu drugemu kratene pravice."
Oster je tudi do govora predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je opozorila, da vlada ne sme s predlogom zakona, s katerim naj bi povečala pooblastila policije, čezmerno poseči v človekove pravice. "Ljudje, ki so živeli z Romi ali v neposredni bližini, njim so kratene pravice. Država jim je (Romom, op. a.) dovolila, da delajo vse, kar želijo."
Po njegovem mnenju je model pravic brez dolžnosti pripeljal do današnjega stanja, kjer je veliko kriminala, orožja, droge, nepojasnjenega premoženja in najstniških nosečnosti. "Pred kratkim je prišel oče v zdravstveni dom v Ribnici oziroma tast 15-letnice in zahteval, da naj mu izdajo napotnico za 15-letnico, ker mu je bilo popolnoma nelogično, da pri 15 letih še nima otroka, zato je želel preiskavo neplodnosti."
Pogorelc pravi, da potrebujemo ustrezno zakonodajo, ki se bo odzivala na sedanji čas, ne pa na leto 1992. Zakaj? "Policist se mora vedno zagovarjati, če nekdo, kakšen nevladnik, opazi, da je prestopil pooblastila. Če bomo popustili, se bo kriminal še razširil." Ob tem je izpostavil dogajanje po izredni seji v Novem mestu, ko so v romskih naseljih odjeknilo streljanje v zrak. "Tako generalni direktor Policije kot direktor PU Novo mesto sta na stopnišču le nemo opazovala posnetke in zmajevala z glavo, da bo sedaj hitrejšo izvedbo akcij zagotovila nova zakonodaja in da sedaj ne morejo narediti nič."
Župan Ribnice ob tem izpostavlja, da sta vrednoti postali hiter zaslužek in izigravanje zakonodaje. "Iz komunale Ribnica sem prejel sliko, kako je Rom prišel na delo v splošno korist. To so ponavadi ljudje, ki nimajo denarja. Pripeljal pa se je z luksuznim avtomobilom." Kot je še povedal, se pojavljajo sumi, da Romi predhodno dobijo informacije o hišnih preiskavah. "Kot bi mi vedeli, da pridejo obiski, pa bi posesali hišo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.