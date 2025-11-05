Pogorelc: Vrednoti sta postali hiter zaslužek in izigravanje zakonodaje

Kako gleda na opozorila iz sodniških, tožilskih, pravniških in akademskih vrst, da je pri sprejemanju zakonodaje, ki jo je napovedal predsednik vlade Robert Golob in ki naj bi zavarovala žrtve nasilja, treba paziti, da ne bo prišlo do kršitev ustave? "Sem zaskrbljen, da imamo take pravnike in vrhovno sodišče, kjer vedo toliko o romski populaciji in problematiki ter kriminalu kot jaz o samem pravu. To so ljudje, ki nimajo pojma, kakšno je življenje z Romi in kaj pomeni, da imajo ostali pravico do miru, varnosti in mirnega sobivanja," je odvrnil župan, ki predlaga, da pridejo v Ribnico, Kočevje ali Novo mesto. "Ob romskem naselju jim bomo zagotovili hišico, pa naj potem presojajo, ali je represija res neupravičena ali so komu drugemu kratene pravice."

Oster je tudi do govora predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je opozorila, da vlada ne sme s predlogom zakona, s katerim naj bi povečala pooblastila policije, čezmerno poseči v človekove pravice. "Ljudje, ki so živeli z Romi ali v neposredni bližini, njim so kratene pravice. Država jim je (Romom, op. a.) dovolila, da delajo vse, kar želijo."