Pogorelec: Kdor je proti pooblastilom Policije, je v bistvu za kriminal

Župan Ribnice Samo Pogorelec je po srečanju predstavnikov vlade in županov v oddaji 24UR ZVEČER komentiral pogovore o Šutarjevem zakonu, ki je v zadnjih tednih deležen ostrih kritik pravne stroke, predvsem zaradi določil o vstopu Policije v stanovanja brez sodne odredbe v primerih, ko gre za neposredno nevarnost z orožjem.

Župan Samo Pogorelec je povedal, da je bil sestanek s predsednikom vlade Robertom Golobom in ključno ministrsko ekipo "konstruktiven", župani pa so predstavili več pripomb in predlogov. "Gre za varnost občank in občanov ter izločitev kriminala iz družbe," je dejal Pogorelec. Po njegovih besedah je vlada že do nekaterih predlogov zavzela stališča, druge pa bo še preverila, tudi z vidika ustavnosti. Med županskimi predlogi so bile tako socialne kot pravno-varnostne teme. Pogorelec je predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov izpostavil potrebo po daljši veljavnosti zakonov, ki urejajo najtežja kazniva dejanja. Dejal je, da so župani predlagali, da zakoni ne veljajo le eno do tri leta, temveč vsaj pet, tisti, pri katerih pa je to možno, tudi za nedoločen čas. Kot pomembno je izpostavil tudi področje dokazljivosti kaznivih dejanj, predvsem uporabo videonadzora.

Enotno sporočilo Novega mesta FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na vprašanje, ali je premier nakazal možnost omilitve ali dopolnitev zakona, je Pogorelec odgovoril: "Govoril je v okvirih, v kakršnih je zakon napisan. Ni bilo konkretnih napovedi sprememb." Ob tem je še enkrat poudaril, da je po njegovem mnenju ključno "izločiti kriminalna dejanja". Glede nasprotovanja Levice je medtem dejal, da je bil tudi minister Luka Mesec prisoten na sestanku. Kot pravi, so imeli zanj več pobud in ni bilo zaznati, da bi čemurkoli nasprotoval. Zato ga je presenetilo, da bi bila Levica proti. "Kdor je proti pooblastilom Policije, je v bistvu za kriminal," je še dodal.