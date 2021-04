Pogorelec se za direktorja službe za zakonodajo ne bo več potegoval

Uradniški svet namreč najprej pregleda vloge prijavljenih kandidatov, ali izpolnjujejo pogoje, v tem primeru le Pogorelčeve, ki je pogojem zadostil, saj je nenazadnje že vodil to službo, nato pa predsednik vlade vladi predlaga kandidata med tistimi, ki pogoje izpolnjujejo. Lahko pa se odloči tudi, da ga ne izbere. To je legitimna pravica predsednika vlade, pravi Pogorelec, ki je aktivni član NSi in tudi član strankinega izvršilnega odbora.

Po nekaterih neuradnih informacijah so v stranki presenečeni nad zaključkom natečaja, uradno pa imenovanja Lekan Štrukljeve za v. d. direktorice niso želeli komentirati. Pojasnili so le, da stojijo za Pogorelčevo kandidaturo.

Lekan Štrukljeva je imenovana na to mesto za pol leta, v tem času pa se bo razpis ponovil. A Pogorelec pravi, da v tej vladi zagotovo ne bo več kandidiral za ta položaj. Kot je dejal, direktor službe za zakonodajo ne more iti čez zakonitost določenih zadev. Mora povedati in opozoriti na pomanjkljivosti predpisov, saj le tako vlada lahko sprejme obveščeno odločitev.

"Če si direktor službe za zakonodajo, je tvoja dolžnost, da opozarjaš na nepravilnosti v predpisih, na skladnost z ustavo in pravno sistemsko in nomotehnično ustreznost. A s to resnico jih obremeniš in je to zoprno, vsem vladam je pogosto težko sprejeti, da jim pomagaš, da ne zaidejo v težave, ne pa jih oviraš pri njihovih prizadevanjih po čimprejšnjem sprejetju predpisa. Zato je ta položaj zelo zahteven, morda sploh eden najzahtevnejših položajev v državni upravi,"je povedal.

Sicer se je v preteklosti že dvakrat potegoval za ustavnega sodnika, enkrat pa za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

V kabinetu predsednika vlade so na vprašanje, ali je bil Pogorelec edini prijavljeni kandidat na razpisu in zakaj ni bil imenovan, odgovorili le, da na natečaju ni bil izbran noben kandidat, zato je premier vladi predlagal, naj za v. d. direktorice imenuje Lekan Štrukljevo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. To funkcijo bo opravljala do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ za šest mesecev oz. najdlje do 19. oktobra letos.