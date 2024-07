Pogorelo 400 kubičnih metrov odpadnega materiala, 20.000 evrov škode

Požar se je zgodil v četrtek popoldne, na kraj pa je prihitelo 24 gasilskih vozil. Gasilci so požar uspeli pogasiti do 17. ure. Po do sedaj zbranih obvestilih PU Ljubljana so zagoreli leseni izdelk: mize in stoli.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do ogrožanja ljudi, materialna škoda pa znaša približno 20.000 evrov, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.