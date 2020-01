Pogorišče Lisičkinega brloga bodo pomagali očistiti odgovorni za požar

Požar, ki je v noči na soboto popolnoma uničil gostinski objekt Lisičkin brlog na Mariborskem Pohorju, po nestrokovni oceni znaša 150.000 evrov. "Škoda je ogromna. Ostalo je golo pogorišče - dve popolnoma uničeni brunarici, ena delno," še zmeraj pretresen pripoveduje Iztok Tomšič, predsednik Smučarskega kluba Pohorje, ki upravlja z Lisičkinim brlogom.

O požaru na lesenih brunaricah tik pod vrhom Bellevueja ga je sredi noči obvestila policija. "Okoli 2.30 so me klicali; ko sem prispel tja, ni več gorelo, so bili pa še tam gasilci," razlaga. Tomšič se je nato spomnil, da je dal že pred časom, v objekt namestiti tri kamere. "Nekoč so nam vlomili in smo se brunarice odločili opremiti z IR kamerami. Še kar sredi noči sem nato poklical računalničarja in ga prosil, da pregleda posnetke," je dejal za 24ur.com.

In res - na posnetkih se je videlo šest oseb, ki razgrajajo na terasi objekta, nato pa vse skupaj preide v vandalizem. Tomšič je posnetke predal kriminalistom, vendar pa ne verjame, da so mladi požar podtaknili. "S partnerico sva jih po tem celo videla, stali so pet metrov stran. Takrat sem bil tako jezen, da bi jim roke lahko polomil. Nato sem parkrat globoko vdihnil in se raj eobrnil stran" pravi Tomšič. Ogenj je v eni noči namreč uničil vse, za kar se je njegova družina trudila zadnjih nekaj let. A nato nadaljuje: "Ne verjamem, da je šlo za namerni požig. Vse to je bilo le zelo zelo nepremišljeno mladostniško razgrajanje. Vsi smo bili mladi, tudi sam imam otroke, le da je bila njihova neumnost tokrat precej večja in je vse pogorelo do tal."

Tomšič je z nekaterimi od njih tudi sam govoril in jih povabil na delovno akcijo. "V sredo bomo počistili pogorišče in okolico. Prišli bodo prijatelji, člani smučarske šole, učitelji smučanja in tudi nekateri od odgovornih," je pozitivno naravnan sogovornik. Kljub temu, da je v zadnjih dneh prejel izredno podporo bližnjih, znancev in javnosti, pa pravi, da ne bi bilo dobro, da je na akciji preveč ljudi, saj je lahko tudi nevarno. "So me pa odzivi in ponudbe za pomoč kar nekako dvignili. Spomladi bomo začeli z obnovo in Lisičkin brlog bomo spet skupaj postavili nazaj."

Se bo pa do takrat - poleg materialne škode - precej poznalo tudi na izpadu dohodka. "Začetek sezone je bil dober, bilo je sončno, lokal je na smučišču in smo kar dobro delovali," pravi, a o tem zdaj ne želi razmišljati.