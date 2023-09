Vse več goljufov, ki z lažnimi profili prežijo na donacije po poplavah

Storilci v zadnjem času z lažnimi profili na družbenih omrežjih pogosteje prežijo na donacije, ki so namenjene ljudem v stiski. Med drugim se goljufi izdajajo za varne hiše in materinske domove z namenom, da bi se finančno okoristili, so sporočili iz sekcije.

Kot so pojasnili, so v eni izmed varnih hiš prejeli klic gospe, ki je varni hiši želela podariti stvari za mamo, ki naj bi bila pri njih nameščena, v resnici pa ni šlo za njihovo stanovalko. Ker varne hiše in materinski domovi na tovrsten način sredstev ne zbirajo, je potrebna previdnost, komu se pomoč namenja, so opozorili.

Kaznivo dejanje nujno prijavite

Na prevare na družbenih omrežjih so opozorili tudi policisti. Po navedbah Policije spletni goljufi uporabijo profile lažnih fizičnih oseb kot drugih organizacij, ki dejansko obstajajo, zato je treba biti zelo previden. "Občanom svetujemo, da se za kakršnekoli finančne donacije obrnejo na uradne institucije in organe, pri čemer lahko predhodno sami na spletu preverijo resničnost in obstoj bančnih računov," so izpostavili.

Ker Policija tako ravnanje preiskuje kot kaznivo dejanje goljufije, je nujno, da oškodovanec zadevo prijavi. "Občanom svetujemo, da ob morebitnem finančnem oškodovanju zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (na primer elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, številke IP ...) ter zadevo čim prej prijavijo na najbližjo policijsko enoto in o tem obvestijo svojo banko," so dodali.