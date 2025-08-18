Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Pogrešane osebe: pridružili smo se vodnikom in njihovim psom

Ljubljana, 18. 08. 2025 18.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Sara Volčič , Barbara Bašić
Komentarji
0

Si predstavljate, da dobite sredi noči klic s policije, da so vašega sorodnika našli daleč stran od doma, izgubljenega, zmedenega, premraženega? Točno s takšnim klicem se je soočila Neva Železnik. Svojci sicer vsako leto prijavijo pogrešanje od 400 do 600 oseb, letos do konca julija pa je policija iskala 374 oseb, od tega 240 odraslih. Med odraslimi je največ starejših oseb z demenco, velikokrat je v ozadju izginotje v gorah ali pa spor doma. Pri otrocih so vzroki še bolj različni.

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Letos skoraj 400 pogrešanih
    05:58
    Iz SVETA: Letos skoraj 400 pogrešanih
  • Iz SVETA: Pogrešani zaradi demence
    02:25
    Iz SVETA: Pogrešani zaradi demence
pogrešane osebe policija demenca neva železnik
Naslednji članek

Nov pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru

SORODNI ČLANKI

Pogrešani otroci: kateri so najpogostejši vzroki za njihovo izginotje?

Pogrešani otroci: zakaj bežijo od doma?

Ozaveščanje o demenci: kdaj informiranje postane breme?

Novo zdravilo za demenco 'velik korak naprej', a v Evropi še ni registrirano

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089