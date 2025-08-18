Pogrešane osebe: pridružili smo se vodnikom in njihovim psom

Si predstavljate, da dobite sredi noči klic s policije, da so vašega sorodnika našli daleč stran od doma, izgubljenega, zmedenega, premraženega? Točno s takšnim klicem se je soočila Neva Železnik. Svojci sicer vsako leto prijavijo pogrešanje od 400 do 600 oseb, letos do konca julija pa je policija iskala 374 oseb, od tega 240 odraslih. Med odraslimi je največ starejših oseb z demenco, velikokrat je v ozadju izginotje v gorah ali pa spor doma. Pri otrocih so vzroki še bolj različni.