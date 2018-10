Pogovarjajo se s pokojnimi dušami

Nihče ne more z gotovostjo reči, kaj se zgodi, ko odidemo, zagotovo pa ostane toliko vprašanj, ko izgubimo nekoga. Ko nas zanima, kje je, kaj počne naš prijatelj, mama, sestra ... vzamemo v roke telefon in jo/ga pokličemo. In obratno.

Poklicala sem Tejo Melinc, medija. Spoznala sem jo že pred petimi leti, ko se med poletjem 2013 sestavljala prispevke o nadnaravnem. Spomnim se, ko mi je razlagala, kako vstopi v duhovni svet, ampak mene je takrat predvsem zanimalo, ali v kakšnih starih, zapuščenih hišah zares straši in podobno.

Tokrat me je zanimala predvsem njena komunikacija z dušami, ki jo ona doživlja predvsem telepatsko, "kot bi mi kdo pred moje tretje oko pokazal sliko, kot diapozitiv". Pove mi, da je ponavadi kar v zadregi, ko vidi, ali pa celo sliši za podobe, simbole, ki se njej zdijo nepomembne, ampak duhovni svet vztraja z informacijo. In znak, kot na primer beli zajec, lahko nekomu veliko pove.

"Povedala mi je za prstan, ki mi ga je dal, opisala ga je in tako sem vedela, da se nama je pridružil moj pokojni oče," mi pove sogovornica nekaj minut za tem, ko je izstopila iz Tejinih prostorov in mi opisala, kako ji je predstavila, od koga prihajajo sporočila.

"Jaz medijstva ne delam na tak način," mi je rekla Teja, ko me je zanimalo, če bi lahko tudi za naše kamere pokazala, kako to deluje. Pravi, da iz tega noče narediti predstavo.

Priznam, tudi osebno me je zanimalo, ali se mi bo kdo oglasil, ali bi mi rada moja stara mama, ki je pokojna že 15 let, kaj sporočila.

"Duhovni svet se ne dokazuje," mi je med intervjujem tudi povedala Teja, ko sem jo vprašala, kako pogosto k njej pridejo skeptiki. Pove mi za zgodbo očeta in mame, ki sta prišla k njej pred leti zaradi sina. Nisem spraševala, ampak kakor mi je pripovedovala, je najverjetneje šlo za samomor. Pravi, da je imel oče v sebi še vedno veliko jeze, mama pa je bila očitno tista, ki si je res želela, da Teja stopi v stik z njegovo dušo. "V medijstvu slišim tudi misli." (Ko mi je to povedala, sem hotela misliti na čim manj stvari in o, kako je to težko). In ta oče je zares motil njeno medijstvo. Prosila ga je, da odide, in čim je zapustil sobo, je začel sin komunicirati s svojo mamo. Bila so konkretna sporočila in bila je lepa izkušnja zanjo, mi pove.

"Lahko ti pa povem, kaj so mi takoj povedali zate," mi reče Teja in me dobi popolnoma nepripravljeno."OK," je bila edina stvar, ki sem jo lahko izustila."Ampak bodo osebne stvari," se že ustavi pri prvi besedi, ker se je verjetno spomnila na kamere, ki naju snemajo. "OK," je spet prišlo iz mojih ust.

In verjetno me razumete, če se o teh osebnih stvareh ne razpišem tu, gre pa za konkreten opis osebe iz mojega življenja in kako vpliva name in na bližnje.

"Povsod lahko najdeš povezave," mi je rekel snemalec, ko smo se kasneje pogovarjali o izkušnji na kavi, še skeptičen glede tega, kar je slišal. In s tem se popolnoma strinjam, kot na primer, če preberete katerikoli horoskop poleg svojega znamenja, si lahko na primer rečete"ampak res se mi zdi, da je ta teden čas za nove izzive", ampak nekako se mi je zdelo, kot da je takrat res Teja prebrala vse moje ozadje. Bil je prijeten in neprijeten občutek hkrati.

In s ponedeljkovim prispevkom rubrike Na robu in s tem komentarjem ne gre za promoviranje medijstva, gre za iskanje odgovorov na vprašanja o tem, ali se res vse konča s tem, ko naše telo izgubi življenje. In zavedala sem se, da tudi jaz ne bom prišla do tega odgovora. Pa vseeno, rada bi verjela, da so tisti, ki so odšli, res odšli na lepše.