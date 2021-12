Pogovor Aleksandre Pivec in predsednikov vladnih strank na kosilu v Vili Podrožnik

Aleksandra Pivec, ki se s svojo novo stranko Naša dežela pospešeno pripravlja na vrnitev v politiko, se je včeraj sestala z Janezom Janšo, Zdravkom Počivalškom in Matejem Toninom. Na kosilu v Vili Podrožnik so se pogovarjali o nadaljevanju sodelovanja in mirili razburjenje po prestopu poslanke Mateje Udovč od Zdravka Počivalška k Aleksandri Pivec. Nekdanjo podpredsednico vlade še vedno bremenijo policijske preiskave in ugotovitve KPK.

Dobro leto po tem, ko se je Aleksandra Pivec na politično prizorišče odločila vrniti v preobleki nove stranke, se je včeraj dobila na kosilu z nekdanjimi tesnimi vladnimi zavezniki. Kot vse kaže, je znova uskladila stališča z vlado Janeza Janše, pod katerim je bila tudi podpredsednica in kmetijska ministrica. Prestop poslanke Konkretno (nekdanje SMC) iz tabora Zdravka Počivalška v tabor Aleksandre Pivec in Našo deželo je sicer povzročil veliko nejevolje in razburjenja, a za vladni program ni pomenil spremembe. Več virov nam je potrdilo, da je bil sestanek v Vili Podrožnik le mirovno kosilo somišljenikov.

Tako so nam v stranki Naša dežela potrdili, da sprejmejo vsako vabilo parlamentarnih strank in da so veseli, da je Mateja Udovč zapustila Zdravka Počivalška: "Stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec si v svojih vrstah želi poslance, ki znajo delovati povezovalno za dobro državljank in državljanov ter naše dežele Slovenije." Niso pa želeli izrecno potrditi, da bo Mateja Udovč vseskozi 46. glas koalicije: "Stališče stranke Naša dežela je, da se je treba pogovarjati in sodelovati predvsem po volitvah."

A glede na dosedanja glasovanja Mateje Udovč Naša Dežela že sedaj zelo tesno sodeluje s strankami koalicije s SDS na čelu.

Kot vse kaže, je Janez Janša Pivčevo na kosilo z vladnimi prvaki povabil prav zato, da bi si to sodelovanje zagotovil tudi v prihodnosti. Pri Pivčevi so nam pojasnili še, da je Aleksandra Pivec predsednica parlamentarne stranke in – kot vse kaže – z Udovčevo tudi del koalicije Janeza Janše. Zdravko Počivalšek, ki je bil najbolj nejevoljen ob izgubi poslanke Udovčeve, na naša vprašanja ni odgovoril. Njegova poslanska skupina šteje le še štiri poslance in po naših informacijah se je po kosilu s Pivčevo sprijaznil s tem, da Mateja Udovč očitno meni, da ima več možnosti za nov mandat v Naši deželi kot v stranki Konkretno. In to kljub temu, da nad Aleksandro Pivec še vedno visi kup bremen. Afera SRIPT se po naših informacijah še ni razpletla, neuradno pa Policija Aleksandro Pivec sumi, da je dobila 35 tisoč evrov za delo, ki ga ni opravila sama, medtem ko Pivčeva te navedbe zanika.

Letos jo je v hišnih preiskavah obiskal tudi Nacionalni preiskovalni urad. Medtem pa je že pravnomočna ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije.