Pogovor, ki rešuje življenja

Na teren se odpravijo, ko gre za izredne dogodke, krizne situacije, kjer je ogroženo življenje ali več njih. Najpogosteje gre za poskuse samomora in samo predstavljamo si lahko, kakšen stres in adrenalin visita takrat v zraku.

Kako težko mora biti pogovarjati se po telefonu ali kakšnem drugem sredstvu s človekom, ki si želi vzeti življenje, vedoč, da je ta pogovor lahko še zadnja možnost, da tega ne bo storil? Kako je zreti v oči človeku, ki se denimo želi pognati v globino? Kako lahko policijski pogajalec ohrani mirnost, racionalnost in se ne pusti zvleči v vrtinec intenzivnih čustev, ki bi se pri tem sprožile pri sleherniku. In kako bister in iznajdljiv mora biti, da v tistem trenutku nesrečneža prepriča, da obstajajo tudi druge rešitve za njegov problem, ki pa ga nikakor ne podcenjuje. Potem so tu še družinski spori, odvzemi otrok in primeri, kot se je konec septembra zgodil v bližini Dražencev pri Ptuju, ko je oborožen moški z balkona streljal na mimovozeči avtomobil in tudi na policiste. Po desetih urah intenzivnega dela, v katerem je policijski pogajalec vzpostavil stik z moškim, je specialna enota policije vpadla v hišo in nevarnega človeka obvladala.

"Jaz sem že imela primer, ko je tuji državljan ugrabil svojega otroka (s partnerko sta se razšla, opomba avtor). S kolegom sva šla takoj na kraj in sva se pogovarjala v angleškem jeziku. Težava je bila v tem, ker je bila ta oseba pod vplivom alkohola in v nadaljevanju se je tudi izkazalo, da tudi pod vplivom drog," je eno izmed akcij, v katerem je pogajanje potekalo v angleškem jeziku opisala policijska pogajalka v III. pogajalski skupini Breda Gačnik iz UKP.

Vsi slovenski pogajalci, ki jih je skupno 21, so zaposleni na različnih delovnih mestih Uprave kriminalistične policije, v pogajalstvo so vključeni prostovoljno in se za te naloge tudi dodatno usposabljajo ter izobražujejo. Selekcija za vstop med pogajalce je, razumljivo, zelo zahtevna. "Policijski pogajalec mora biti izredno miren, imeti mora visoko stopnjo samokontrole, ne sme biti prepirljiv, kolerik, in seveda mora biti zelo dober poslušalec, " je opisal Vodja policijskih pogajalskih skupin mag. Miran Ozebek iz UKP.

Na leto imajo okoli 20 intervencij in pripravljeni morajo biti na vse, tudi na scenarije, ki jih še niso doživeli, upajmo, da jih niti ne bodo. Na primer oboroženi rop in zajetje talcev, kot so preigravali v sodelovanju s Specialno enoto policije v policijskem vadbenem centru v Gotenici. Kot je povedal Robi Ribič, ki je vodja III. pogajalske skupine UKP, so pogajanja ključna pri pridobivanju pomembnih podatkov za pozitivno rešitev neke krizne situacije: "V bistvu vse podatke o osebi, dogodku, o talcih, če so talci. Če gre za grožnjo s samomorom, poskušamo pridobiti čim več okoliščin, ki bi nam pomagale k uspešnemu pogajanju. Tako, da v bistvu gre za širok nabor stvari, ki jih poskušamo pridobiti čez razgovore. Prvi pogajalec se pogovarja z osebo, drugi mu pri tem pomaga, tretji zapisuje pomembne podatke, pridobiva pa tudi podatke iz policijske baze, pa tudi z internetom si lahko pomaga. Namen je izvedeti čim več, kar je predpogoj za uspešno pogajanje."