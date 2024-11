Pogovor o pomebnih rečeh – brez glasu

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani so se pogovarjali o pomembnih rečeh, a brez glasu. Zbrali so se tisti, ki govorijo s kretnjami. Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika so opozorili, zakaj je tega treba razvijati in skrbeti zanj. Je zaklad naše kulture. In lep način, kako vsem sporočiti: Rad te imam.