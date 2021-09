Beloruska opozicijska voditeljica svari: Ne smemo dovoliti, da prevlada avtokracija

Zato varujte demokracijo, težko jo je dobiti nazaj, je na Bledu sporočala naša sogovornica. In opozorila na pomen neodvisnih institucij in medijev, ki jih v njeni domovini ni več. So pa vse bolj pod pritiskom ponekod v demokratični Evropi. "Neodvisni mediji in institucije, ki so v Belorusiji delovale vrsto let, so bile uničene. In to načrtno, da bi ljudi prikrajšali, da bi bili slišani. Poznavajoč ceno boja za demokracijo moram reči, da je zelo enostavno izgubiti, kar imaš. Izhajamo iz skupnih vrednot; vladavine prava in svobode medijev. In moramo varovati te vrednote. In ne smemo dovoliti, da prevlada avtokracija," je za nas o svobodi medijev povedala Tihanovska.

Toda, kako gre to skupaj z večerjami z voditelji, ki jih na zahodu marsikdo vidi ravno kot avtokrate?

Tihanovska odgovarja: "Vse države so različne. Celo avtokracije so drugačne. Ampak mi iščemo zaveznike, ne sovražnikov. In moramo se pogovarjati tudi z voditelji, ki imajo, kot pravite, povezave z avtokracijami, da jim pojasnimo, kaj se dogaja v Belorusiji."

Pri tem pa Tihanovska poudarja tudi vlogo močne in enotne EU, ki v primeru Belorusije sicer govori enoten jezik in pritiska na režim Aleksandra Lukašenka.