Pogovor z direktorjem D-Dote: "Od ideje do sredstev v enem dnevu – brez birokratskih ovir pri financiranju podjetij."

V času, ko banke še vedno zahtevajo dolge postopke in kupe dokumentacije, podjetje D-Dota ponuja hitro in prilagodljivo rešitev za podjetnike, ki potrebujejo sredstva takoj. Direktor Dejan Djordjevič razkriva, kako s transparentnim pristopom in digitalno podporo podjetjem omogočajo dostop do financiranja že v enem dnevu.

Zakaj bi se podjetniki odločili za D-Doto?

"Banke pogosto zahtevajo obsežno dokumentacijo, dolge čakalne dobe in stroge pogoje, kar za manjša podjetja in samozaposlene pomeni izgubo dragocenega časa. D-Dota pa podjetnikom omogoča hitro in enostavno financiranje – brez nepotrebnih zapletov. Naš cilj je, da podjetnik do sredstev pride v nekaj urah, ne tednih," pojasnjuje g. Djordjevič.

Kako se D-Dota razlikuje od bank?

"Klasične banke imajo pogosto rigidne kriterije, dolge postopke in skrite stroške. Mi smo na drugi strani: hitri, pregledni in prilagodljivi. Naši partnerji cenijo predvsem osebni pristop – vsako podjetje obravnavamo individualno. Z nami ni čakanja tedne ali mesece; denar je na voljo praktično takoj."

Kaj bi svetovali podjetnikom, ki razmišljajo o alternativam bankam, a še oklevajo?

Direktor D-Dote, Dejan Djordjevič FOTO: Arhiv ponudnika

"Moj nasvet je, naj se ne bojijo raziskati alternativ. Tradicionalni banki ni vedno edina možnost – predvsem za manjša podjetja in samozaposlene obstajajo rešitve, ki so hitre, prilagodljive in pregledne. Pomembno je, da preverijo pogoje, razumejo stroške in izberejo partnerja, ki posluje transparentno in podjetniku omogoča sredstva takoj, ko jih res potrebuje."

Kako poteka postopek od povpraševanja do prejema sredstev?

"Postopek je zelo enostaven. Podjetnik odda osnovne podatke o podjetju preko naše spletne strani www.kreditzapodjetje.si. Nato pripravimo individualno ponudbo in jo uskladimo z njegovimi potrebami. Ko podjetnik potrdi pogoje, podpišemo pogodbo in sredstva so lahko na njegovem računu že naslednji dan."

Zakaj menite, da se podjetniki vse pogosteje odločajo za hitre alternative bankam?

"Podjetniki iščejo enostavne in prilagodljive rešitve, ki jim omogočajo, da hitro uresničijo svoje poslovne načrte. Tradicionalni bančni postopki so pogosto zapleteni in dolgotrajni, kar lahko ovira razvoj podjetja. D-Dota je odgovor na to potrebo – sredstva so na voljo takoj, ko jih podjetnik res potrebuje, brez nepotrebne birokracije in zapletov." Več o tem, kako D-Dota gradi svojo vizijo podjetniškega financiranja, si lahko ogledate na videu spodaj. Direktor Dejan Djordjevič pojasnjuje pomen prilagodljivosti, hitrosti in podpore pri doseganju poslovnih ciljev:

Prihodnost podjetniškega financiranja