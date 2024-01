'Priljubljenost najlažje dobiš tako, da kritiziraš stvari, ne da jih spreminjaš'

Pred nami je nepopisan list leta 2024, ki pa vendarle ima že neke začrtane poti, saj se le nadaljuje od preteklih let, tudi lanskega, ko gre za nekatere ključne stvari, ki krojijo naša življenja: življenja vseh Slovenk in Slovencev. Kaj predsednik vlade Robert Golob napoveduje, da se bo uresničilo letos? Katere reforme? Katere velike spremembe, ki se bodo poznale v našem življenju?

Lani ob tem času smo napovedali vrsto reform, je v pogovoru z voditeljem oddaje Svet Gregorjem Trebušakom uvodoma pokimal Golob. "Že takrat smo povedali, da so reforme nujne zaradi zaostankov iz preteklih let, hkrati pa bodo dale rezultate v bodočih letih. Eno je reformo začeti, drugo pa je, kdaj pridejo rezultati," je opomnil. V letu 2024 se bodo tako po njegovih besedah začeli kazati prvi rezultati aktivnosti iz lanskega leta. "Letošnje leto je zelo pomembno – ker se bo demonstriralo, ali so se ukrepi, ki so bili sprejeti, prijeli in ali je iz njih že možno začutiti konkretne koristi za prebivalstvo. Prepričan sem, da se bo marsikaj pokazalo, kar danes mogoče še ni vidno, je očem skrito, in bo na koncu rezultat kar občuten."

Ali torej to v primeru zdravstvene reforme pomeni, da nas v letu 2024 čakajo krajše čakalne dobe, več družinskih zdravnikov, se bo hitreje gradilo prepotrebne ustanove za bolnike? Po besedah predsednika vlade vse te aktivnosti potekajo že celo leto. "Žal se 30 let, tudi zablod, če hočete, ne da odpraviti v enem letu, še manj v šestih mesecih. Vmes smo se marsikaj naučili v zdravstvu – tudi to, da ne moremo staviti samo na to, da bomo dali denar na razpolago, kot je bila filozofija nekdanjega ministra Bešića, in se bo sistem sam reorganiziral. To se je pokazalo kot zgrešeno, "priznava premier.

Danes stavijo na množico korakov, manjših in manj vidnih ukrepov, ki bodo dali boljše rezultate in bodo tudi bolj racionalni. "Prepričan sem, da se bodo v letošnjem letu vsi ukrepi, ki ste jih našteli, pokazali. Verjamem, da bo nova ministrica, ki ima sistemski pristop, uspela upravičiti naše zaupanje. Na koncu bo to, da je zdravje naša največja vrlina, ne samo mantra ali usmeritev, ampak dejansko tudi rezultat delovanja te vlade."

Kaj bodo torej zdaj počeli drugače, da do napak, ki jih tudi sam priznava, ne bo prihajalo? Vsakemu politiku je najbolj enostavno, da se ne loteva ničesar, da poskuša samo plavati in iskati priljubljenost. In priljubljenost najlažje dobiš tako, da kritiziraš stvari, ne da jih spreminjaš, pravi Golob. Njegova vlada se je odločila, da v spremembe gre. "Nihče ne more vedeti vnaprej, v prvem mesecu ali dveh, katera je pot, ki te bo pripeljala do cilja. Tudi v gospodarstvu se ne ve – štejeta fleksibilnost in prilagodljivost. Sam verjamem, da so tudi v politiki pristopi – začneš proces, potem se pa prilagajaš, učiš in rasteš – edini možni način, da izpeljemo prave spremembe."

Lahko se zgodi, še pravi, da bomo spet zašli v kakšno slepo ulico, saj nihče nima kristalne krogle, ki bi napovedovala pot. "Pred spremembami se ne bomo ustrašili in ne ustavili, izvajali jih bomo naprej in na koncu bo rezultat bistveno boljši od tega, kar smo dobili v roke," je prepričan.