'Letos je edino leto, ko ne smeš biti pozitiven'

Toliko, kot nas bo letos silvestrovalo doma, nas ni še nikoli. Za popestritev večera smo na pomoč poklicali dva, ki sta recept za smeh in dobro voljo - igralko Tino Gorenjak in Čuka Jožeta Potrebuješa. V sproščenem in nasmejanem pogovoru sta nam zaupala, da je letošnji december za njiju kot ustvarjalca povsem drugačen. "Ne bom rekel, da si še veliko takih želim, ampak vseeno nam ni hudega," meni Jože in dodaja: "Letos sem še sneg kidal preko Skypa." Hkrati pa vse pozivata, naj v novem letu pazimo na zaščitne ukrepe in tako skupaj premagamo epidemijo, ki je tako močno zaznamovala naša življenja v letu 2020.