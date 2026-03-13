Na novih posnetkih pogovori Paravana in Vukmanovića

Kot je razvidno s posnetkov, sta se Paravan in Vukmanović prirejenih poslovnih srečanj udeležila vsak po dvakrat, preko spleta in v živo.
"Paravan je dolgoletni tesen prijatelj in zaupnik Roberta Goloba. 18 let je zasedal različna vodstvena mesta v Gen-i, kasneje je deloval tudi v podjetju Gen Energija, a konec leta 2025 odstopil s položaja generalnega direktorja. Od takrat deluje v podjetju NGen," so na spletni strani zapisali ob posnetkih pogovorov s Paravanom.
V na skrivaj posnetih pogovorih je Paravan dejal, da je bil največji projekt podjetja izgradnja nove jedrske elektrarne v Sloveniji.
Ker je podjetje tudi v državni lasti, je tam veliko političnega vpliva, je dejal v drugem delu razgovora ob kosilu in dodal, da ima sam zaradi preteklega dela v državnem podjetju povezave z ministri in predsednikom vlade. Trenutna lastniška struktura Gen-i se mu zdi poslovno vprašljiva.
Na drugem posnetku je Tomislav Vukmanović, ki se predstavi kot oseba, ki je bil odgovoren za vse, kar se je v povezavi z Gen-i dogajalo na hrvaškem trgu. "Do začetka leta 2025 je 11 let delal v hrvaški podružnici podjetja Gen-i na različnih položajih," so zapisali ob objavi njegovih pogovorov.
Gen-I je še sedaj tesno prepleten s politiko, je dejal Vukmanović in dodal, da se je Golob po odhodu z Gen-i v politiki spopadel z Janezom Janšo in zasedel njegov položaj.
Posnetki so očitno nastali februarja, saj Vukmanović v pogovorih omeni, da bodo volitve prihodnji mesec, ko bi se lahko, če Golob ne zmaga, v Gen-i marsikaj spremenilo. Po njegovih besedah ima Golob še vedno velik vpliv na kadrovanje v podjetju, tudi na vodilnih mestih, potem, ko je zasedel mesto predsednika vlade, pa da je spremenil mnenja, ki jih je imel še kot član Gen-i.
Gen-i je po njegovih besedah izgubil tudi več projektov, ker v podjetju niso vedeli, kaj si želijo.
Dejan Paravan je sicer že pred objavo posnetkov sporočil, da je bil tarča prirejenega poslovnega srečanja, na kar je posumil po objavi posnetkov pogovorov Dominike Švarc Pipan.
Z zastopniki domnevnega investicijskega sklada se je sestal konec februarja v Zagrebu, je sporočil Paravan in ob vprašanjih, vezanih na lastništvo Gen-i, podvomil v namere sogovornikov. Po objavi posnetkov pogovorov nekdanje pravosodne ministrice je v sredo na Policijo podal prijavo.
