Slovenija

Na novih posnetkih pogovori Paravana in Vukmanovića

Ljubljana, 13. 03. 2026 21.53 pred 5 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Posneti pogovori Dejana Paravana

Med posnetki, ki prihajajo na plan na anonimnih profilih, družbenih omrežjih in straneh, so sedaj še posnetki poslovnih pogovorov Dejana Paravana, ki je oktobra lani zapustil mesto generalnega direktorja družbe GEN energija, in Tomislava Vukmanovića, ki je delal v hrvaški podružnici Gen-i. V pogovorih, ki so bili prikrito posneti, oba zatrjujeta, da je v delovanje Gen-i močno vpeta politika.

Kot je razvidno s posnetkov, sta se Paravan in Vukmanović prirejenih poslovnih srečanj udeležila vsak po dvakrat, preko spleta in v živo.

"Paravan je dolgoletni tesen prijatelj in zaupnik Roberta Goloba. 18 let je zasedal različna vodstvena mesta v Gen-i, kasneje je deloval tudi v podjetju Gen Energija, a konec leta 2025 odstopil s položaja generalnega direktorja. Od takrat deluje v podjetju NGen," so na spletni strani zapisali ob posnetkih pogovorov s Paravanom.

V na skrivaj posnetih pogovorih je Paravan dejal, da je bil največji projekt podjetja izgradnja nove jedrske elektrarne v Sloveniji.

Ker je podjetje tudi v državni lasti, je tam veliko političnega vpliva, je dejal v drugem delu razgovora ob kosilu in dodal, da ima sam zaradi preteklega dela v državnem podjetju povezave z ministri in predsednikom vlade. Trenutna lastniška struktura Gen-i se mu zdi poslovno vprašljiva.

Dejan Paravan velja za tesnega zaveznika Roberta Goloba.
Dejan Paravan velja za tesnega zaveznika Roberta Goloba.
FOTO: Aljoša Kravanja

Na drugem posnetku je Tomislav Vukmanović, ki se predstavi kot oseba, ki je bil odgovoren za vse, kar se je v povezavi z Gen-i dogajalo na hrvaškem trgu. "Do začetka leta 2025 je 11 let delal v hrvaški podružnici podjetja Gen-i na različnih položajih," so zapisali ob objavi njegovih pogovorov.

Gen-I je še sedaj tesno prepleten s politiko, je dejal Vukmanović in dodal, da se je Golob po odhodu z Gen-i v politiki spopadel z Janezom Janšo in zasedel njegov položaj.

Tomislav Vukmanović
Tomislav Vukmanović
FOTO: Posnetek zaslona

Posnetki so očitno nastali februarja, saj Vukmanović v pogovorih omeni, da bodo volitve prihodnji mesec, ko bi se lahko, če Golob ne zmaga, v Gen-i marsikaj spremenilo. Po njegovih besedah ima Golob še vedno velik vpliv na kadrovanje v podjetju, tudi na vodilnih mestih, potem, ko je zasedel mesto predsednika vlade, pa da je spremenil mnenja, ki jih je imel še kot član Gen-i.

Gen-i je po njegovih besedah izgubil tudi več projektov, ker v podjetju niso vedeli, kaj si želijo.

Preberi še Tudi Paravan na sumljivem sestanku: 'Dogodek sem skušal prijaviti'

Dejan Paravan je sicer že pred objavo posnetkov sporočil, da je bil tarča prirejenega poslovnega srečanja, na kar je posumil po objavi posnetkov pogovorov Dominike Švarc Pipan.

Preberi še Pomembna tudi vsebina: 'Mislim, da jim zna biti v prihodnje žal'

Z zastopniki domnevnega investicijskega sklada se je sestal konec februarja v Zagrebu, je sporočil Paravan in ob vprašanjih, vezanih na lastništvo Gen-i, podvomil v namere sogovornikov. Po objavi posnetkov pogovorov nekdanje pravosodne ministrice je v sredo na Policijo podal prijavo.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
13. 03. 2026 21.59
Mater so pa v desničarji delali nadure , sicer pa KOLIKO SO TE MONTAŽE DESNIČARJI PLAČALI IN Z KAKŠNIM DENARJEM ??
DJ-Pero
13. 03. 2026 21.58
Ha,ha,ha... :))) Dobro, da imate zadnje čase umetno inteligenco oz. "napredna tehnična sredstva", da se imate na koga zgovarjati! ;-)))
