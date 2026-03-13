Na novih posnetkih pogovori Paravana in Vukmanovića

Kot je razvidno s posnetkov, sta se Paravan in Vukmanović prirejenih poslovnih srečanj udeležila vsak po dvakrat, preko spleta in v živo.

"Paravan je dolgoletni tesen prijatelj in zaupnik Roberta Goloba. 18 let je zasedal različna vodstvena mesta v Gen-i, kasneje je deloval tudi v podjetju Gen Energija, a konec leta 2025 odstopil s položaja generalnega direktorja. Od takrat deluje v podjetju NGen," so na spletni strani zapisali ob posnetkih pogovorov s Paravanom.

V na skrivaj posnetih pogovorih je Paravan dejal, da je bil največji projekt podjetja izgradnja nove jedrske elektrarne v Sloveniji.

Ker je podjetje tudi v državni lasti, je tam veliko političnega vpliva, je dejal v drugem delu razgovora ob kosilu in dodal, da ima sam zaradi preteklega dela v državnem podjetju povezave z ministri in predsednikom vlade. Trenutna lastniška struktura Gen-i se mu zdi poslovno vprašljiva.