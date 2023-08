Pogovoriti se moramo o ... pornografiji

In kaj vse mladi in mlade v normalnih procesih raziskovanja in odkrivanja spolnosti odnesejo od tega učenja? Najprej, da je večina pornografske vsebine ustvarjena iz moškega gledišča za moški užitek. Je potemtakem takšen tudi namen spolnosti izza ekranov? Nenehno iskanje priložnosti, lovljenje (za vsako ceno, tudi z uporabo spolnega nasilja in drugih oblik nasilja nad ženskami), konstantna erekcija in prežanje za plenom, ki kar čaka, kdo si ga bo vzel, mladim nakazuje, da je spolnost trdnjava patriarhata, ki od moških zahteva izjemno in stalno pripravljenost, od žensk pa pričakuje, da s svojim telesom (brez privolitve in z redko prisotnostjo komuniciranja ter spoštovanja in upoštevanja meja) ugodijo užitkom moškega.

Pred dnevi je Safe.si objavil raziskavo, ki je razkrila, da je (najbolj pogosto preko uporabe pametnih telefonov) kar 44 odstotkov slovenskih osnovnošolcev že prišlo v stik s spletno pornografijo, pri srednješolcih je – pričakovano ta številka še višja – 62 odstotkov. Nekateri sodelujoči v anketi so v stik s tovrstnimi vsebinami prišli že do šestega leta starosti (kar potrjuje izsledke zadnjih mednarodnih raziskav, ki kažejo, da se je prvi stik s pornografijo spustil krepko pod enajsto leto), kar tretjina pa do dopolnjenega devetega leta, skoraj polovica vseh sodelujočih je pornografske vsebine prvič srečala med dvanajstim in štirinajstim letom starosti. Samo tretjina vseh, ki so sodelovali v anketi, je priznala, da se je o spolnosti že kdaj pogovarjala s starši, zato nas ne more presenetiti, če se mladi o spolnosti učijo iz zbranih del Rocca Siffredija in Manuela Ferrare.

Užitek ženske je v tej moški industriji popolnoma trivializiran. Scenariji so predvidljivi in škodljivi: vzburjeni moški se ne (z)morejo kontrolirati. Se ob tem še spomnimo začetka šolskega leta in razprave o hormonih učencev, ki da ob sošolkah, ki se oblečejo v majico z naramnicami ali pa si nalakirajo nohte, podivjajo do te mere, da je sledenje pouku oteženo?

Ženske so, po drugi strani, hodeče vabe za to neukrotljivo prvinsko moškost, vedno so pripravljene in vedno se ponujajo lovcem, tudi če se delajo nedostopne ali če pravijo, da ne – takrat še posebno mislijo – ja. Kako se počutijo mladi in mlade, če primerjajo svoja telesa in svoje izkušnje z opisanimi iluzijami? Nas potem lahko preseneti, da so se tudi slovenski osnovnošolci in srednješolci ob ogledu pornografije pogosto počutili zmedeno (25 odstotkov osnovnošolcev in 39 odstotkov srednješolcev) in neprijetno (34 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev)?

Če tokrat ob strani pustimo problematiko izkoriščanja žensk v pornografski industriji in ostanemo pri portretiranju žensk v najbolj razširjenih in najbolj gledanih oblikah pornografskih vsebin, se lahko marsičesa naučimo tudi od mladih, ki se v občutljivem obdobju svojega odraščanja podajajo v svet raziskovanja intimnosti. Skoraj polovica tistih, ki obiskujejo osnovne šole (47 odstotkov) in malo manjši delež tistih, ki hodijo v srednje šole (42 odstotkov), je menilo (seveda na podlagi videnega), da je pornografija ne samo nespoštljiva do žensk, ampak tudi, da spodbuja sovraštvo in nasilje nad ženskami. Komu torej prepuščamo spolno vzgojo mladih?

Izmišljenim šovinističnim pravljicam, ki ženske oropajo vsake človečnosti in avtonomije in namesto tega naša telesa ponujajo kot blago? Situacijam, ki banalizirajo spolno nasilje in spolnost, v kateri je vloga ženske popolnoma podrejena neverjetni moči in želji moškega? In kaj o spolnosti, njihovih željah in užitkih s tem učimo dekleta? Koliko časa smo že verjeli, da je ženski orgazem mit, povezan s histerijo? In kdo vse temu verjame še danes?