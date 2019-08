Pogreb Ivana Omana z vojaškimi častmi v sredo v Škofji Loki

Potem ko je v soboto umrl Ivan Oman , soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze ter eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanju Slovenije , so danes iz Slovenske ljudske stranke sporočili, da bo pogreb pokojnega v sredo na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Pokojni bo od torka od 9. ure do srede do 13. ure ležal na svojem domu v Zmincu pri Škofji Loki, po 15. uri pa v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. Tam bo ob 16. uri sveta maša, zatem pa državni pogreb z vojaškimi častmi.

Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze ter eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanju Slovenije.

Dan pred tem bo v spomin na Omana v ljubljanskem hotelu Union potekala žalna seja Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Na sedežu stranke SLS na Beethovnovi v Ljubljani pa bo jutri med 9. in 16. uro odprta tudi žalna knjiga. Vanjo se bosta jutri skupaj podpisala predsednik stranke SLS Marjan Podobnikin predsednik NSi Matej Tonin.

Vpis v žalno knjigo pa je od danes do srede mogoč tudi na občini Škofja Loka. "Od svojega Zminca in Škofje Loke se je poslovil velik človek in eden najbolj pomembnih politikov v zgodovini Slovenije. V odločilnih in prelomnih časih je s svojim znanjem, izkušnjami in širino izjemno pripomogel k uspehu in razvoju samostojne države," je v sporočilu za javnost navedel škofjeloški župan Tine Radinja in Omanovim bližnjim izrekel sožalje.