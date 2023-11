Pogrebi za elito

Kako opravljajo vlogo družbene modernizacije? Nekateri teoretiki elit, kot Joseph Schumpeter , so preprosto domnevali, da jim je treba oblast prepustiti in bo to dobro za vse. To seveda zmotno predvideva, da so elite kreativne in odgovorne.

Kaj so elite? Elita je majhna skupina ljudi, ki drži v rokah prevelik odstotek moči, vpliva, bogastva in privilegijev. Dobro je, če imaš prave starše. Vsi podatki kažejo na primer, da v Sloveniji socialni vzpon preko šolanja lahko pričakuje relativno malo ljudi, primerljivo manj kot v marsikateri podobno razviti državi.

Stanovanja so skoraj vsa kupljena brez posojil, z gotovino, dobesedno menda včasih s kupi denarja kar v kovčkih. Kako zbereš toliko denarja? Najcenejše stanovanje stane okoli 650 tisoč evrov. Če računamo, da nekdo za slovenske razmere res dobro zasluži, denimo 4000 evrov na mesec neto, toliko približno je plača predsednika vlade, in če zapravi samo polovico, ostalo pa daje na stran, bi moral za takšno stanovanje varčevati 28 let. Možno je, da so vsi iztresli svoje vreče s prihranki, ampak prav verjetno pa takšno sklepanje ni.

Večina naše elite sicer svoj denar zapravlja zunaj Slovenije in je nevidna, do kakšnega pogreba. Ko ne bi bila nevidna, bi se morda soočila z neprijetnimi vprašanji. Predvsem o izvoru premoženja.

"Brez elite ni naroda, elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako. Vsak narod potrebuje elito na številnih področjih – gospodarskih, političnih, kulturnih, znanstvenih. Brez tega ni napredka." To pa je izjava investitorja te stanovanjske tragedije, ki je razburila in so jo vsi citirali. Ampak glavna poanta se skriva v njegovem naslednjem stavku: "Prava elita nima le politične ali katere koli druge moči, temveč ima predvsem denar, ki ga je zaslužila."

Niso sicer vsi tako navdušeni: " Na eni najboljših lokacij v mestu je zrasla stanovanjska tragedija, ki s svojo zasnovo in oblikovanjem, odnosom do javnega prostora in dovozom na slavnostno dvorišče à la Versailles, od ceste skrbno zamejenim z ograjo, o stanju prostora pri nas pove več kot sto kolumn. Še najmanj sporna je cena stanovanj v palači, ki se prodajajo po 10.000 evrov za kvadratni meter." (Miloš Kosec, Delo)

Kakšen bi bil idealen svet po željah dobrohotnih podjetnikov, kot jih naštevajo v Mladini: da se iz delovnega časa izključi odmor, odpravijo omejitve za odpuščanje nad 55 let, ukine dodatek za delovno dobo, zniža regres za nosečnost, porodniško, ukinejo stroški povračila prevoza in še marsikaj lepega za delodajalce.

Mladina piše, da jim gre ob vsem tarnanju zelo dobro, dobički, glede na pobrane davke, so kakšnih 20 odstotkov večji, država je do avgusta poslala zasebnim podjetjem 515 milijonov evrov subvencij. Že pred poplavami so nasprotovali uskladitvi socialnih transferjev. Ker potem, kot je elita prepričana, ne bi hoteli delati, za tistih nekaj evrov več bi pa kupovali, kdo bi si mislil, osnovne dobrine. Pa bi šla inflacija spet gor.

Pismo je kot nekakšen zaključek dolgotrajnih pogajanj med državo, sindikati in delodajalci. Ti so zavlačevali pogajanja, vmes pritiskali na predsednika vlade, vnašali dodatne zahteve, ven metali zahteve druge strani in na koncu vseeno odkorakali, užaljeni. 13., 14. plača, božičnica, poznajo jih številne razvite države, pri nas so bili ob teh predlogih zgroženi.

In NLB je lahko vzor mladim in navdih, zlobna država pa želi zasaditi kremplje v njene dobičke. In vsi bi lahko imeli 100 odstotkov višje plače in živeli v velikem blagostanju.

Pismo začne priljudno, da se vedno spomni in ravna po nasvetih svoje stare mame. Treba je povedati, da je poslovnež tudi na čelu Kluba slovenskih podjetnikov. V pismu so v ospredju podjetniki in grozna država, ki ne mara dobrih in pridnih podjetnikov. Deli pa denar, menda vsem drugim. (Ko jim je zmetala med epidemijo milijone, ko je marsikdo milijone zaslužil tudi s slabo zaščitno opremo, država ni bila tako slaba.) Ampak zdaj pa je.

Neko drugo, tudi nedavno javno pismo s številnimi podpisniki, strokovnjaki s področja sociale, kaže, da so v vladi podjetnike kar poslušali. V pismu namreč opozarjajo na obrat vlade pri spopadanju z revščino.

V ospredju je spet prepričanje, da bi socialni transferji vplivali na to, da bi ljudje sedeli na kavčih in ne bi delali. Gre za popolno demagogijo, so zapisali. Višina pomoči znaša 465,34 evra, nekoliko višja je, če si delovno aktiven. S tem pač ne moreš preživeti, bogati socialni prejemki, zares? In da goljufajo. Znana retorika, ki nima z realnostjo, s podatki, prav nobene zveze.

Je pa to v javnosti všečno, stokrat in stokrat smo se lahko prepričali, da ljudi na splošno bolj moti, če nekdo dobi 500 evrov od države, kot pa da nekdo pokasira pri dobavi zdravstvenih pripomočkov več milijonov provizij. Opozarjajo tudi na morebitno uvedbo tako imenovanih digitalnih kartic, za domnevno boljši nadzor nad porabo denarja. Torej, kupili bi lahko le, kar bi odobrila država. In navajajo primer, ko so na enem izmed CSD zavrnili pomoč, ker so bile na računu za prehrano tudi limone! Paternalizem, javno sramotenje, razčlovečenje.

Nič novega ni to tam, kjer so elite že zdavnaj zmagale.

Guardian piše, kako v Veliki Britaniji trenutno živi na milijone ljudi. Za raven izjemne revščine so začeli znova uporabljati arhaične izraze, iz Dickensa, viktorijanske ere. Vsaj štiri milijone ljudi je v brezupni situaciji. V slovenščini bi bil morda ustrezen izraz, da so ubogi. Zanimivo, da ima izraz ubogajme, beseda pomeni lahko dar ali miloščino, v resnici še en pomen. Ubogaj me!

Začne se počasi, pišejo, najprej pridejo tako imenovane banke hrane, potem spalne vreče. Nova normalnost je izraz posteljna revščina. Ogromno otrok mora spati na tleh, ker ni denarja za posteljo. V petih letih za 168 odstotkov več otrok živi v revščini. Ko so raziskovali, so ugotovili, da je lahko prehrana ena banana na dan. Nova normalnost so topli kotički, ki so jih uredile knjižnice, da se lahko tisti, ki nimajo za kurjavo, vsaj malo ogrejejo. Nova normalnost so dolge vrste za plenice.

Po mnenju vladajoče britanske elite je to vse zato, ker so leni in neumni in neproduktivni in preveč zapravljajo. Naj jedo McDonalds, naj se bolje oblečejo, če nimajo za kurjavo. Nekoč so bili tudi tam sindikati, železna Maggie Thatcher jih je uničila.

Iz teh časov je izjemna zgodba solidarnosti. Rudarjem iz južnega Walesa so med stavko v letih 1984 do 1985, najdaljšo v britanski zgodovini, geji in lezbijke iz Londona zbrali in donirali več denarja kot kdor koli drug v Veliki Britaniji. Z avtobusom z napisom "Lezbijke in geji v podporo rudarjem" so se odpravili, v obdobju, ko je bila homofobija nekaj povsem normalnega, v majhno rudarsko mesto, da bi prinesli denar, ne da bi vedeli, ali jih bodo pretepli, kakšen bo odziv. Pa so stopili skupaj, v sodelovanju proti takrat skupnim sovražnikom, Thatcherjevi, tabloidom, policiji. Thatcherjeva je sicer na koncu zmagala. Kdo bo danes prevzel vlogo sindikatov, vlogo takratnih gejev, lezbijk? Woke elit, kot pravijo, revščina ne zanima kaj dosti.