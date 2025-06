Pogrešajo 16-letnika iz Velenja

Od petka pogrešajo 16-letnega Amarja Omerovića iz Velenja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Visok je okoli 175 centimetrov, je srednje postave in ima temno rjave, kratko pristrižene lase. Po zadnjih informacijah je bil oblečen v temnejša oblačila, s sabo pa je imel večjo črno torbo, so sporočili.