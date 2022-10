Pogrešan 54-letni Dušan Dovčar iz Velenja

Od včeraj je v Velenju pogrešan 54-letni Dušan Dovčar. Nazadnje so ga videli okoli 14.20 ure v Miklavžu na Dravskem Polju. Visok je 185 centimetrov, ima črnosive lase in rjave oči. Policija prosi vse, ki bi ga opazili, naj jim to sporočijo.

Dušana iz Velenja so nazadnje videli včeraj v Miklavžu na Dravskem Polju. 54-letnik je bil oblečen v črne kavbojke, črno majico in črno jakno. Obut je bil v črne športne copate z belimi podplati in belim napisom G7. Vozi bel avtomobil znamke Opel Vivaro z nizozemskimi registrskimi oznakami (VF-661-X.). icon-expand Dušan Dovečar FOTO: Policijska uprava Celje Vse, ki bi ga opazili, policisti prosijo, naj jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00, na interventno številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.