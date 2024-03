Pogrešan je 50-letni Zdravko Škoflek

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Rajko se vrne domov iz šole in oče ga vpraša: ''No, kaj ste imeli danes na urniku?'' ''Kemijo.'' ''In kaj ste se novega naučili?'' ''Kako lahko izdelamo dinamit.'' ''Kaj se boste pa jutri učili v šoli?'' ''Kakšni šoli?''