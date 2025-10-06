Pogrešana planinca brata iz okolice Splita, iskanje se bo nadaljevalo

Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, ki je zasul tri hrvaške planince. Kot so povedali na Policijski upravi Kranj, je skupina sedmih hrvaških planincev po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Nato se je skupina odpravila na pot, pri čemer jo je presenetil snežni plaz ter pod seboj pokopal tri planince.
V reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 60 reševalcev, so v nedeljo popoldne našli truplo enega od pogrešanih. Reševalno akcijo so pozno popoldne zaradi nevarnih razmer, tudi možnosti proženja novih snežnih plazov, morali prekiniti. Nadaljevali jo bodo danes, ko bodo skušali pomagati tudi nekaterim drugim planincem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer obtičali v bivakih in kočah.
Kot so v nedeljo povedali na PU Kranj, skupina hrvaških planincev prihaja iz Splita in okoliških krajev. Po navedbah dežurnega v Vodnikovem domu so skupino opozorili na prihajajočo hladno fronto in poslabšanje vremenskih razmer, a se je trojica kljub temu odpravila na pot.
Slobodna Dalmacija medtem poroča, da sta planinca, ki ju reševalci še iščejo, brata, stara okoli 30 let. Prihajata iz okolice Splita.
Gorskim reševalcem in drugim službam, ki so sodelovale v reševalni akciji, se je na omrežju X v nedeljo zahvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je zapisal, je govoril tudi s premierjem Robertom Golobom, slovenskim službam pa je ponudil tudi pomoč hrvaških organov.
Hrvaški notranji minister Davor Božinović danes dopoldne prihaja v Slovenijo. V Bohinju ga bo sprejel slovenski notranji minister Boštjan Poklukar. Hrvaške oblasti so sicer ponudile pomoč pri iskanju pogrešanih Hrvatov, na voljo so ekipe hrvaških gorskih reševalcev in helikopter.
Razmere v gorah so izjemno zahtevne. Količina padavin v visokogorju je velika, nevarnost proženja snežnih plazov pa visoka. Gorska reševalna zveza zato v prihodnjih dneh močno odsvetuje obisk gora.
