Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pogrešana planinca brata iz okolice Splita, iskanje se bo nadaljevalo

Kranj, 06. 10. 2025 06.32 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
0

Gorski reševalci bodo nadaljevali reševalno akcijo pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah, kjer je plaz v nedeljo zasul tri hrvaške planince. Enega so našli mrtvega, dva pa še vedno iščejo. Planinca, ki ju še pogrešajo, prihajata iz okolice Splita.

Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, ki je zasul tri hrvaške planince. Kot so povedali na Policijski upravi Kranj, je skupina sedmih hrvaških planincev po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Nato se je skupina odpravila na pot, pri čemer jo je presenetil snežni plaz ter pod seboj pokopal tri planince.

V reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 60 reševalcev, so v nedeljo popoldne našli truplo enega od pogrešanih. Reševalno akcijo so pozno popoldne zaradi nevarnih razmer, tudi možnosti proženja novih snežnih plazov, morali prekiniti. Nadaljevali jo bodo danes, ko bodo skušali pomagati tudi nekaterim drugim planincem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer obtičali v bivakih in kočah.

Kot so v nedeljo povedali na PU Kranj, skupina hrvaških planincev prihaja iz Splita in okoliških krajev. Po navedbah dežurnega v Vodnikovem domu so skupino opozorili na prihajajočo hladno fronto in poslabšanje vremenskih razmer, a se je trojica kljub temu odpravila na pot. 

Slobodna Dalmacija medtem poroča, da sta planinca, ki ju reševalci še iščejo, brata, stara okoli 30 let. Prihajata iz okolice Splita. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gorskim reševalcem in drugim službam, ki so sodelovale v reševalni akciji, se je na omrežju X v nedeljo zahvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je zapisal, je govoril tudi s premierjem Robertom Golobom, slovenskim službam pa je ponudil tudi pomoč hrvaških organov.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović danes dopoldne prihaja v Slovenijo. V Bohinju ga bo sprejel slovenski notranji minister Boštjan Poklukar. Hrvaške oblasti so sicer ponudile pomoč pri iskanju pogrešanih Hrvatov, na voljo so ekipe hrvaških gorskih reševalcev in helikopter.

Razmere v gorah so izjemno zahtevne. Količina padavin v visokogorju je velika, nevarnost proženja snežnih plazov pa visoka. Gorska reševalna zveza zato v prihodnjih dneh močno odsvetuje obisk gora.

planinci reševanje
Naslednji članek

Kako dolgo lahko oseba preživi ujeta pod plazom?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256