Pogrešana planinca brata iz okolice Splita, iskanje se bo nadaljevalo

Gorski reševalci bodo nadaljevali reševalno akcijo pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah, kjer je plaz v nedeljo zasul tri hrvaške planince. Enega so našli mrtvega, dva pa še vedno iščejo. Planinca, ki ju še pogrešajo, prihajata iz okolice Splita.

Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, ki je zasul tri hrvaške planince. Kot so povedali na Policijski upravi Kranj, je skupina sedmih hrvaških planincev po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Nato se je skupina odpravila na pot, pri čemer jo je presenetil snežni plaz ter pod seboj pokopal tri planince. V reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 60 reševalcev, so v nedeljo popoldne našli truplo enega od pogrešanih. Reševalno akcijo so pozno popoldne zaradi nevarnih razmer, tudi možnosti proženja novih snežnih plazov, morali prekiniti. Nadaljevali jo bodo danes, ko bodo skušali pomagati tudi nekaterim drugim planincem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer obtičali v bivakih in kočah.

Kot so v nedeljo povedali na PU Kranj, skupina hrvaških planincev prihaja iz Splita in okoliških krajev. Po navedbah dežurnega v Vodnikovem domu so skupino opozorili na prihajajočo hladno fronto in poslabšanje vremenskih razmer, a se je trojica kljub temu odpravila na pot. Slobodna Dalmacija medtem poroča, da sta planinca, ki ju reševalci še iščejo, brata, stara okoli 30 let. Prihajata iz okolice Splita.

