Pogrešanega Blaža iskali tudi potapljači, vodniki reševalnih psov in gasilci

18 dni mineva, odkar družina Ritoša pogreša svojega 23-letnega Blaža, ki se je iz Ljubljane vračal v domači Poreč. Zadnjič so ga nadzorne kamere ujele v Kopru, po tem pa se je za njim izgubila vsaka sled. Policisti s Policijske uprave Koper ga intenzivno iščejo že ves ta čas, prvo nedeljo po izginotju, 19. junija, so ga po težko prehodnem območju iskali celo s helikopterjem in droni, vendar neuspešno. Tudi v petek so ga iskali, tako policisti kot potapljači, pa vodniki reševalnih psov, tudi gasilci.