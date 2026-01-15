Naslovnica
Slovenija

Igorja na Dolenjskem niso našli, zadnja sled ostaja telefonski signal

Trbovlje, 15. 01. 2026 12.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Urša Zupan
Pogrešani Igor Grošelj

Iskalna akcija, ki jo je v sredo na Dolenjskem organiziral David Grošelj, sin pogrešanega 51-letnika iz Trbovelj, ni bila uspešna. Namig, ki so ga preverjali – da je nekdo videl njegovega očeta v okolici Trebnja – jih žal ni pripeljal nikamor, zato se iskanje nadaljuje. Možnosti, da bi ga izsledili prek plačil z bančno kartico, ni, saj njegov oče vse plačuje z gotovino. Prav tako za zdaj ni dokazov, da bi se prijavil v kak hotel.

"Organizirali smo se in se z več kot desetimi vozili, tudi s pomočjo gasilcev, vozili po Trebnjem in vse do Novega mesta, ampak hitro se je stemnilo in nismo našli ničesar," je za 24ur.com povedal David Grošelj, ki že vse od nedelje išče svojega očeta Igorja.

Namig, ki ga je prejel – da so ga opazili v okolici Trebnja – je bil povsem neuraden, a ga je hotel vseeno preveriti. "Če bi bilo uradno, bi se tudi policija kaj zganila. Tako da niti ni nujno, da je bil res on. Jaz se pač vozim sem in tja in sprašujem ljudi, če so ga videli," pripoveduje.

Zadnja sled za njegovim očetom tako ostaja telefonski signal, ki je bil nazadnje zaznan pri Velikem Gabru na Dolenjskem.

Pogrešani Igor Grošelj
Pogrešani Igor Grošelj
FOTO: PU Ljubljana

Nima bančne kartice

Na družbenih omrežjih mu ljudje svetujejo, naj preveri na banki, ali je njegov oče kaj plačeval, in se napoti po teh sledeh, a David odgovarja, da njegov oče plačuje samo z gotovino in bančne kartice sploh nima.

Prav tako policija preverja, ali se je z osebno izkaznico prijavil v kak hotel ali kam drugam. Za zdaj nič.

David je razmišljal tudi, da bi za pomoč prosil Združenje K9, ki pogrešane osebe išče s pomočjo psov, pa niti ne ve, kje začeti: "Iskali smo v Celju, pa ni bilo uspeha, ker ga ni bilo tam. Če bi imel zanesljivo informacijo, kje začeti, pa bi takoj šel od tam. Če pa je to cela Dolenjska, to ni mogoče."

Spomnimo

51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj družina išče od nedelje. Kamere so posnele, kako je v soboto ob 20.30 parkiral avto v Celju pri Tušu Cash&Carry, nato pa šel peš proti centru mesta. Od tam je nekako prišel do Ljubljane, poklical taksi, ki ga je peljal v klub na Tržaški in čez kako uro ali dve nazaj na železniško postajo.

Od tam naprej se je sled za njim izgubila, zaznan je bil samo še signal njegovega telefona v Velikem Gabru.

Preberi še Po poti pogrešanega 51-letnika: nenavadna sled od Celja do Dolenjske

Pot, ki jo je tiste noči naredil njegov oče, je po Davidovih besedah zelo nenavadna. Takšni nočni pohodi njegovemu očetu niso podobni, niti ni imel navade popivati. Nima nobene bolezni, ne potrebuje zdravil. "Bil je živčen zaradi službe, pa doma kak prepir – morda se mu je nabralo preveč vsega in je vse to zadrževal v sebi," razmišlja.

Po štirih dneh očetovega izginotja se družina boji najhujšega. Če jim lahko pomagate ali kaj veste o Igorju, obvestite policijo ali Davida.

pogrešana oseba igor grošelj iskanje sin david

