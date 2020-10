Našli pogrešanega poldivjega mačka. 'Tam je sedel kot kralj'

Okoli 18. ure je lastnica Špela Kastelic sporočila, da so našli pogrešanega mačka Picolla pasme savannah F1. Maček je prejšnji torek ušel iz hiše v Sostru. "Klicala me je gospa, ki jo je klical njen partner, doma iz Kašlja. Dejal je, da ne ve, kaj naj naredi, saj ima na dvorišču ogromnega mačka, ki je podoben tigru in piha. Zasedel je mesto ob hiši, kjer so običajno njegove mačke, in so zato njegove živali čisto izgubljene," je pojasnila lastnica. Gre namreč za poldivjega mačka, ki je križanec med navadno mačko in afriško divjo mačko serval.