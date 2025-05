Pogrešani otroci: kateri so najpogostejši vzroki za njihovo izginotje?

Po podatkih Policije je v Sloveniji letno pogrešanih med 400 in 600 oseb, od tega je približno 30 odstotkov otrok do 14. leta starosti in mladoletnikov. Tako so lani na policiji iskali 422 pogrešanih odraslih oseb in 224 pogrešanih otrok ter mladoletnikov, v letu 2015 pa 317 pogrešanih odraslih oseb in 121 pogrešanih otrok oziroma mladoletnikov.

Število pogrešanih otrok v Sloveniji sicer letno niha, "kakšno leto je to 30 odstotkov, lahko pa tudi 20 odstotkov glede na število vseh pogrešanih oseb", so poudarili na Generalni policijski upravi. V tem pogledu se Slovenija razlikuje od nekaterih evropskih držav, na primer Nizozemske in Velike Britanije, kjer je delež pogrešanih otrok in mladostnikov tudi do 70 odstotkov vseh pogrešanih oseb, so dodali.