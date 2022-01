3. december 2014 – okoli pol ene ure zjutraj so v bližini mariborskega Štuka nazadnje videli 20-letnega študenta strojništva Klemna Lenka. Mesec dni kasneje so njegovo truplo našli potapljači med novoletnim potopom. Slabo leto kasneje, novembra 2015, se je vsaka sled izgubila za 21-letnim Petrom Aplincem. V letu zatem pa kar dve odmevni izginotji, ki sta pretresli slovensko javnost: 20-letnega Domna Simoniča in 18-letnega Klemna Jakliča. Tri so po intenzivnem iskanju našli v Dravi, zadnjega v Ljubljanici.

Študenta Domna iz Vojnika so nazadnje videli s prijatelji malo po polnoči, tudi on je odhajal iz mariborskega Štuka, nato pa izginil. "Ubija, ubija tole. Ničesar ne veš, ne veš niti ene stvari, ne dobiš informacij. Glejte, tamle, deset čez dvanajsto, izpuhtel je," je leta 2016 povedala Domnova mama.

Sledila je obsežna iskalna akcija in po dobrem mesecu dni so potapljači njegovo truplo naposled odkrili v Dravi. Uradni vzrok smrti je bila utopitev, je zaključila Policija. V njegovem telesu so našli sledi alkohola in THC-ja.

Trenutno je pogrešanih 241 ljudi

Medtem so krožile tudi teorije o morebitni povezanosti izginotij vseh treh mladeničev. Poleg Klemna in Domna je v Mariboru izginil tudi 21-letni Peter, nazadnje viden pri lokalu Trust okoli pol druge ure zjutraj. Pojavile so se celo teorije o morebitni trgovini z organi, kar je Policija odločno zavrnila. "Treba je kategorično zanikati: za nikakršno trgovino z organi ne gre," je takrat povedal Milan Šadl.

Vsaka sled se je okoli tretje ure zjutraj izgubila za 18-letnim Klemnom Jakličem. V noči s sobote na nedeljo se je v prestolnici zabaval s prijatelji, mesec dni kasneje so njegovo truplo našli v Ljubljanici blizu Zmajskega mostu, znakov kaznivega dejanja ni bilo. "V Sloveniji je kar precejšen delež pogrešanih najden v vodi – v rekah, jezerih, potokih, v akumulacijskih jezerih, tudi v vodnjakih smo že našli človeka," pove vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte GPU, Damjan Miklič.

Na današnji dan sicer v Sloveniji pogrešamo 241 ljudi, vsako leto pa pri nas izgine med 400 in 600 oseb. Evidenco sicer vodimo od leta 1957 in od takrat sta uradno še vedno pogrešana tudi dva moška z območja Celja.