Pogrešano Avstrijko našli mrtvo: policisti bodo predstavili ugotovitve

Na novinarski konferenci ob 10. uri bodo sodelovali tako avstrijski kot slovenski policisti, pa tudi predstavnik državnega tožilstva v Gradcu. Izjavo, ki naj bi potekala v nemščini in slovenščini, bomo spremljali v živo na naši spletni strani.
Mariborski policisti so včeraj potrdili, da so v popoldanskih urah v okolici Majšperka v gozdu našli truplo ženske, za katero so ugotovili, da gre za pogrešano Avstrijko.
Po tem, ko je Slovenija Avstriji izročila glavnega osumljenca v primeru izginotja mlade Avstrijke Stefanie, je avstrijska policija dosegla napredek v preiskavi. 31-letni slovenski državljan je po večurnem zaslišanju prekinil molk in priznal, da je umoril svoje nekdanje dekle.
Policistom je povedal, kje morajo iskati, in jih tako pripeljal do trupla v gozdu. Avstrijski mediji poročajo, da jo je zadavil, nato pa zapakiral v kovček in zakopal.
- FOTO: PU Maribor
Spomnimo. Umorjeno 31-letno Avstrijko so nazadnje videli v nedeljo zgodaj zjutraj, ko se je vrnila domov z zabave. Prijatelju je poslala sporočilo, da je varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila.
Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, v nedeljo zvečer obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. Po neuradnih informacijah medijev naj bi moški v zadnjih dneh večkrat prečkal avstrijsko-slovensko mejo s svojim osebnim vozilom, kar je sprožilo dodatne sume.
Preiskava je dobila preobrat v ponedeljek zvečer, ko je slovenska policija prejela sporočilo, da je na parkirišču ob igralnici v Šentilju, takoj za mejnim prehodom, zagorel avtomobil, za katerega se je izkazalo, da je last osumljenca. Ob prihodu so našli tudi 31-letnega moškega, ki se je zadrževal nedaleč stran. Ker ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran, policija pa je o prijetju obvestila avstrijske kolege.