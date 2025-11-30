Svetli način
Pogrešano Avstrijko našli mrtvo: policisti bodo predstavili ugotovitve

Gradec / Maribor, 30. 11. 2025 09.22 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
M.S.
Avstrijska policija bo skupaj s slovenskimi kolegi na novinarski konferenci podala več informacij o primeru izginotja 31-letne Avstrijke, ki so jo v soboto našli mrtvo v okolici Majšperka v Sloveniji. Njeno truplo so našli po tem, ko je 31-letni Slovenec, sicer nekdanji fant vplivnice iz Gradca, po pritisku avstrijskih preiskovalcev priznal, da jo je umoril.

Na novinarski konferenci ob 10. uri bodo sodelovali tako avstrijski kot slovenski policisti, pa tudi predstavnik državnega tožilstva v Gradcu. Izjavo, ki naj bi potekala v nemščini in slovenščini, bomo spremljali v živo na naši spletni strani.

Mariborski policisti so včeraj potrdili, da so v popoldanskih urah v okolici Majšperka v gozdu našli truplo ženske, za katero so ugotovili, da gre za pogrešano Avstrijko.

Po tem, ko je Slovenija Avstriji izročila glavnega osumljenca v primeru izginotja mlade Avstrijke Stefanie, je avstrijska policija dosegla napredek v preiskavi. 31-letni slovenski državljan je po večurnem zaslišanju prekinil molk in priznal, da je umoril svoje nekdanje dekle.

Policistom je povedal, kje morajo iskati, in jih tako pripeljal do trupla v gozdu. Avstrijski mediji poročajo, da jo je zadavil, nato pa zapakiral v kovček in zakopal.

Spomnimo. Umorjeno 31-letno Avstrijko so nazadnje videli v nedeljo zgodaj zjutraj, ko se je vrnila domov z zabave. Prijatelju je poslala sporočilo, da je varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila.

Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, v nedeljo zvečer obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. Po neuradnih informacijah medijev naj bi moški v zadnjih dneh večkrat prečkal avstrijsko-slovensko mejo s svojim osebnim vozilom, kar je sprožilo dodatne sume.

Preiskava je dobila preobrat v ponedeljek zvečer, ko je slovenska policija prejela sporočilo, da je na parkirišču ob igralnici v Šentilju, takoj za mejnim prehodom, zagorel avtomobil, za katerega se je izkazalo, da je last osumljenca. Ob prihodu so našli tudi 31-letnega moškega, ki se je zadrževal nedaleč stran. Ker ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran, policija pa je o prijetju obvestila avstrijske kolege.

