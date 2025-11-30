Pogrešano Avstrijko našli mrtvo: policisti bodo predstavili ugotovitve

Na novinarski konferenci ob 10. uri bodo sodelovali tako avstrijski kot slovenski policisti, pa tudi predstavnik državnega tožilstva v Gradcu. Izjavo, ki naj bi potekala v nemščini in slovenščini, bomo spremljali v živo na naši spletni strani.

Mariborski policisti so včeraj potrdili, da so v popoldanskih urah v okolici Majšperka v gozdu našli truplo ženske, za katero so ugotovili, da gre za pogrešano Avstrijko.

Po tem, ko je Slovenija Avstriji izročila glavnega osumljenca v primeru izginotja mlade Avstrijke Stefanie, je avstrijska policija dosegla napredek v preiskavi. 31-letni slovenski državljan je po večurnem zaslišanju prekinil molk in priznal, da je umoril svoje nekdanje dekle.

Policistom je povedal, kje morajo iskati, in jih tako pripeljal do trupla v gozdu. Avstrijski mediji poročajo, da jo je zadavil, nato pa zapakiral v kovček in zakopal.