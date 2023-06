Pogrešate predmete, ki so jih zasegli v Novem mestu in Ljubljani?

Policisti so bili ponoči obveščeni, da naj bi v Prečni zamaskiran storilec vlomil v objekt ob stanovanjski hiši in odtujil več suhomesnatih izdelkov. Oškodovanec je storilca zalotil, vendar mu je uspelo pobegniti. Takoj zatem so bili obveščeni, da naj bi storilec enakega opisa izvršil tatvino tudi na območju Kuzarjevega Kala. OKC je o tem takoj obvestil policiste na terenu.

Vodnika službenega psa PP VSP Novo mesto sta storilca izsledila. Poskušal je pobegniti, zato sta uporabila prisilna sredstva in ga obvladala. Osumljencu, ki so ga že obravnavali zaradi več kaznivih dejanj, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zasegli so mu več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin. 29-letnega osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policisti PP Novo mesto nadaljujejo s preiskavo in pozivajo oškodovance, ki bi prepoznali zasežene predmete, da se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto ali pokličejo na 07 33 27 400.