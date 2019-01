Pogrešate sneg? Vsega je kriva lega na južni strani Alp

Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, je vzrok za obilne snežne padavine v delih Avstrije, Nemčije in Švice močan severni tok, ki se je nad Evropo vzpostavil v preteklem tednu. Ta zrak je razmeroma vlažen in na svoji poti proti jugu naleti na visoke Alpe, kjer se je prisiljen dvigniti. Pri dviganju se ohlaja in ker hladen zrak ne more sprejeti toliko vlage kot toplejši, se odvečna vlaga izloči v obliki padavin. Močnejše sneženje je torej posledica narivanja hladne in vlažne zračne mase na severna pobočja Alp. Običajno najobilneje sneži tik pred in tik za najvišjimi vrhovi. Ponekod je tako v zadnjih dneh zapadlo že več kot meter novega snega, sneženju pa še ni videti konca.