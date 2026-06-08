Herojski 12-letni Lan: skočil po prvo pomoč in sam oskrbel krvavečo rano

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 18.30, ko je 24-letni voznik z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in z avtomobilom zdrsel po brežini ter ostal prevrnjen na bok.

Po nesreči se je mimo pripeljala družina z 12-letnim dečkom. Najstnik je iz avtomobila, s katerim so se pripeljali, takoj vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb poškodovanemu udeležencu nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. "Svoji mami je pa naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi nemudoma storila. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči," so pogumno ravnanje 12-letnika pohvalili na Policijski upravi Kranj, kjer so se dečku že zahvalili in z njegovo družino tudi že stopili v stik, "saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno. Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon," so dodali.

Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so zavarovali kraj, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, nevtralizirali že razlite snovi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli.

Kot so še sporočili iz PGD Bohinjska Bistrica, je 12-letni Lan prav tako gasilec, sicer član PGD Zbilje. "Takšna dejanja kažejo, da gasilske vrednote – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Lan, iskrene čestitke za hitro in prisebno ukrepanje! Čestitke tudi PGD Zbilje za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi," so zapisali ponosni gasilci.