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Slovenija

Herojski 12-letni Lan: skočil po prvo pomoč in sam oskrbel krvavečo rano

Soriška planina, 08. 06. 2026 15.29 pred 34 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.L.
Nesreča pri Soriški planini

V nedeljo zvečer se je na cesti Nemški Rovt–Soriška planina zgodila prometna nesreča, v kateri je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in z avtomobilom zdrsel po brežini. V avtomobilu je bil tudi sopotnik, oba sta se v nesreči lažje poškodovala. Kmalu po nesreči se je mimo pripeljala družina z 12-letnim dečkom Lanom, ki je iz avtomobila vzel komplet prve pomoči in enemu od poškodovanih nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. Pogumnemu dečku so se zahvalili tudi policisti in gasilci.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 18.30, ko je 24-letni voznik z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in z avtomobilom zdrsel po brežini ter ostal prevrnjen na bok.

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Po nesreči se je mimo pripeljala družina z 12-letnim dečkom. Najstnik je iz avtomobila, s katerim so se pripeljali, takoj vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb poškodovanemu udeležencu nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. "Svoji mami je pa naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi nemudoma storila. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči," so pogumno ravnanje 12-letnika pohvalili na Policijski upravi Kranj, kjer so se dečku že zahvalili in z njegovo družino tudi že stopili v stik, "saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno. Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon," so dodali.

Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so zavarovali kraj, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, nevtralizirali že razlite snovi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli.

Kot so še sporočili iz PGD Bohinjska Bistrica, je 12-letni Lan prav tako gasilec, sicer član PGD Zbilje. "Takšna dejanja kažejo, da gasilske vrednote – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Lan, iskrene čestitke za hitro in prisebno ukrepanje! Čestitke tudi PGD Zbilje za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi," so zapisali ponosni gasilci.

Voznik vozil pijan

Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,81 mg/l. "Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled," so sporočili s PU Kranj.

Voznik in sopotnik sta se v nesreči lahko telesno poškodovala, zato so ju odpeljali v bolnišnico na Jesenice. "Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa," so javili kranjski policisti.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AxisDeus
08. 06. 2026 16.04
Tu je dokaz, kaj zmore dvanajstletnik, če ima primeren zgled in zaupanje z obojestransko odgovornostjo. Bravo, kapo dol! Vsem staršem, ki mislijo, da pri teh letih niso "zreli" za svet in vzgajajo z eno roko na tipkovnici in z drugo v čipsu, pa v poduk!
Odgovori
0 0
WOKEPROPAGANDA
08. 06. 2026 16.00
Vzgoja uspešna! Pohvala!
Odgovori
+1
1 0
Svarog
08. 06. 2026 16.03
Res je. Se nebi mogo bolj strinjat!
Odgovori
+1
1 0
08. 06. 2026 15.53
Tukaj se pokaze vzgoja staršev…oziroma zgled, katerega otroci opazujejo nonstop
Odgovori
+4
4 0
Sandokkan
08. 06. 2026 15.53
Slovenci pijanci
Odgovori
+4
7 3
Kratki
08. 06. 2026 15.58
S tabo na čelu
Odgovori
-2
2 4
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