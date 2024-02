Pogumna policista iz Save rešila žensko in njenega psa

Ljubljanski policisti so v petek zvečer dobili obvestilo, da ob Savi v Črnučah nekdo kliče na pomoč. Bežigrajska policista sta prva prispela na kraj in ugotovila, da je občanki na sprehodu s psom spodrsnilo in je padla v reko, od koder se ni mogla rešiti.

"Brez oklevanja sta se podala v reko in jo uspela izvleči. Za njo so poskrbeli reševalci, policista pa sta iz reke potegnila še njenega psa in ga predala družinskim članom," so sporočili s PU Ljubljana in pripisali, da so ponosni na policiste s srcem.

Po tem, ko sta se pogumna policista preoblekla in skoraj že odhitela naprej na novo intervencijo, pa so ju takole ujeli v objektiv.