Pogumni kriminalist rešil žensko, ki se je utapljala

Občan je včeraj okoli 12. ure obvestil policiste, da je v gramoznici v Bakovcih v vodi opazil žensko. S hitro in takojšnjo intervencijo so ugotovili, da se je ženska nahajala okrog 10 metrov od obale in vpila na pomoč. Kriminalist je takoj skočil v vodo in odplaval do ženske in jo privlekel proti obali.

S pomočjo drugih policistov in kriminalistov so žensko povlekli iz vode. Ženska je bila pri zavesti, v šoku in podhlajena. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je bilo v razgovoru z njo ugotovljeno, da je 70-letni občanki na sprehodu spodrsnilo in je padla v vodo. S hitro odzivnostjo in požrtvovalnostjo je kriminalist rešil utapljajočo žensko in s tem storil pogumno in nesebično dejanje, s katerim je izpostavil nevarnosti tudi svoje življenje, so poudarili na PU Murska Sobota.