Pohajkovanje po Dunaju z Mannerjem

Na Dunaj pa se nista odpravili sami, saj je Manner poleg njiju letos tja povabil in popeljal svoje slovenske in hrvaške poslovne partnerje. Dunaj se namreč, tako kot nemški München, konec septembra lahko pohvali s tradicionalnim Oktoberfestom. Sicer v manjšem obsegu – a z vsem, kar takemu dogodku pritiče – je šotor v zabaviščnem parku Prater navdušil povabljene s prepoznavnimi bavarskimi nošami, velikimi vrčki piva, nazdravljanjem, pristno bavarsko hrano in vsesplošno zabavo ob poskočni, živi glasbi.

V šotoru se je zabava hitro razvila, vrčki so se dvigovali in spuščali in tudi zdravice niso izostale. Povabilu v našo družbo sta se z veseljem odzvala tudi Nika Ambrožič Urbas, televizijska zvezdnica in žirantka, kreativka ter modna strokovnjakinja in njen partner Matjaž Ambrožič. Verjamemo, da je tudi njima obisk ostal v lepem spominu in da sta se imela vsaj tako dobro, kot večina Mannerjevih gostov na dunajskem Oktoberfestu.