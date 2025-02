Če želite izplačilo deleža Vzajemne v denarju, pohitite

Za izplačilo deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni v delnicah se je odločila približno desetina upravičencev, ki imajo možnost izbire in so Vzajemni posredovali svojo izjavo, a z odprtjem trgovalnega računa se ne mudi. Ostali želijo izplačilo v denarju. Upravičence, ki podatkov še niso posredovali, v zavarovalnici pozivajo, naj to storijo čim prej.

Približno 419.000 upravičencev do deleža nad 120 evrov bo skladno z zakonom prejelo delnice. FOTO: Bobo icon-expand

Vzajemna je v postopku statusnega preoblikovanja zaključila pošiljanje obvestil vsem upravičencem. Kot je na današnjem srečanju z novinarji v Ljubljani povedal predsednik uprave zdravstvene zavarovalnice Matija Šenk, so od približno 412.000 upravičencev, ki imajo zaradi deleža v višini do 120 evrov možnost izbire izplačila v delnicah ali denarju, prejeli približno 245.000 izjav.

Tiste, ki se o izplačilu svojega deleža še niso opredelili, v Vzajemni pozivajo, naj to storijo čim prej, saj se rok izteče 27. februarja. Pomembno je, da posredujejo tudi številko transakcijskega računa za nakazilo. Denar bo sicer mogoče prevzeti še pet let po tem, vendar je v izogib nevšečnostim postopek bolje opraviti prej. Začetek izplačil je predviden julija, zaključek pa do konca leta. Upravičenci z deležem do 120 evrov, ki se ne bodo opredelili, bodo prejeli izplačilo v denarju.

Približno 419.000 upravičencev do deleža nad 120 evrov bo skladno z zakonom prejelo delnice. Kot je poudaril Šenk, se tistim, ki trgovalnega računa nimajo, z odprtjem ne mudi. Dokler delnice ne bodo izdane pri KDD, jih niti ne bo mogoče prevzeti. "Svetujemo, naj počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste pri ponudnikih trgovalnih računov," je dejal. S trgovalnim računom so namreč povezani stroški odprtja in vodenja. S to problematiko so seznanjeni tudi na finančnem ministrstvu, kjer kot eno od možnih rešitev vidijo neposredno uvrstitev delnic Vzajemne na nastajajoče individualne naložbene račune, kar vodstvo Vzajemne pozdravlja. Sem upravičenec, a sem obvestilo izgubil oziroma ga še nisem prejel. Kaj naj storim? Od skupno približno 830.000 odposlanih obvestil upravičencem jih približno 18.000 ni bilo vročenih, je povedala članica uprave Alja Markovič Čas. V Vzajemni zato vse zavarovance, ki menijo, da so upravičeni do deleža, a obvestila niso prejeli ali so ga izgubili, pozivajo, da se obrnejo na poslovalnico ali klicni center zavarovalnice.

Vsak mesec umre približno tisoč upravičencev. Dediči lahko zahtevajo izplačilo deleža v denarju ali delnicah. FOTO: Bobo icon-expand