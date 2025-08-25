Pohitite, le še nekaj dni lahko prihranite vse do 50 € na legendarnih kozmetičnih uspešnicah!

Če radi nakupujete pametno in v negi kože iščete dokazano kakovost, potem imate zdaj popolno priložnost, da svojo negovalno rutino ugodno okrepite z učinkovitimi, klinično potrjenimi formulami. A pozor! Prihranke do 50 € na Lux-Factorjeve legendarne kozmetične uspešnice lahko izkoristite le še do konca tega tedna!

icon-expand

Poletje terja svoj davek na naši koži

Strokovnjaki za nego kože opozarjajo, da poletna izpostavljenost soncu, vetru ter slani in klorirani vodi lahko pospeši staranje kože, poveča njeno občutljivost, povzroči trajno izsušenost ter poveča tveganje za nastanek pigmentacij.

Čas je za pametno nadgradnjo lepotne rutine

Ko se poletje počasi poslavlja, je čas za prehod na bolj ciljno, obnovitveno nego.

Če prisegate na dokazano kakovost, naravne sestavine in vidne rezultate, vam pri Lux-Factorju ponujajo redko priložnost: samo še do nedelje, 31. avgusta do 23:59 lahko izkoristite popuste do kar -25 % na njihove najbolj priljubljene, klinično preverjene izdelke. A pohitite, zaloge kopnijo! Celotno ponudbo lahko izkoristite na uradni spletni strani www.luxfactor.com ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 01 777 41 07.

Kateri izdelki so vključeni v akcijo in zakaj izstopajo?

icon-expand

- Luksuzna krema 4D Caviar (-25 %)

Kraljevska anti-age krema, zasnovana s pravim kaviarjem in najbolj kakovostno hialuronsko kislino na svetu. Znižanje te kreme za -25 % je eno največjih, kar jih je Lux-Factor kadarkoli ponudil.

- Krema proti gubicam 4D Hyaluron (-18 %)

Multifunkcijska nega, ki je v rekordnem času navdušila dermatologe in več kot 115.000 uporabnic po Evropi. Z večmolekularno hialuronsko kislino evropskega porekla kožo navlaži v vseh plasteh, spodbuja njeno prožnost in vidno zmanjša videz drobnih gubic. Prvi rezultati so vidni že po 2 tednih redne uporabe, odlično pa deluje tudi kot podlaga za ličila.

icon-expand

- Procollagen kapsule (-18 %)

Prehransko dopolnilo s hidroliziranim ribjim kolagenom tipa I in III, obogateno z več kot 13 aktivnimi sestavinami – zasnovano za celostno podporo koži, lasem, nohtom in splošnemu dobremu počutju. Zaradi visoko absorpcijske formule učinkovito spodbuja tvorbo telesu lastnega kolagena, kar je po mnenju številnih dermatologov ključno pri dolgotrajni negi kože.

- Eyelash serum (-20 %)

Enostavna rešitev za vse, ki si želite daljših, gostejših in bolj izrazitih trepalnic brez umetnih podaljškov. Serum spodbuja naravno rast trepalnic, krepi dlačice od korena in je formuliran z naravnimi sestavinami, zato ne draži ter je primeren tudi za najbolj občutljive oči.

Ekskluzivna akcija z več kot enim razlogom za izkoristek

- Popusti veljajo na vsa pakiranja – enojna, dvojna in trojna – kar pomeni, da si lahko vsaka ženska sestavi svojo kombinacijo glede na potrebe kože in želeno količino. - Več kupite – več prihranite: prihranek lahko doseže tudi 50 € in več! - Ob nakupu vsaj dveh izdelkov iz akcije je poštnina popolnoma brezplačna, če pa v košarico dodate tri ali več, vaš čaka še darilo po izbiri – od čudovite toaletne torbice do praktičnega seta za manikuro. - Vsak nakup vključuje tudi 30-dnevno garancijo zadovoljstva, zato lahko izdelke brez tveganja preizkusite. Če vas ne bodo prepričali, jih enostavno vrnete in dobite vračilo celotne kupnine.

icon-expand

Ne zamudite – čas teče in zaloge kopnijo!