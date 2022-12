Pohitite na banko in v trgovino

V času med novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja spremenjen urnik opravljanja medbančnega plačilnega prometa. Danes bo poslovanje tistih bančnih poslovalnic, ki so odprte ob sobotah, skrajšano in bo trajalo do poldneva. Prej bodo vrata zaprle tudi trgovine, večinoma ob 17. uri.

icon-expand Nakupovanje FOTO: Dreamstime Poslovalnice bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije, ki so odprte ob sobotah, bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz združenja. Poslovalnice v trgovskih centrih bodo poslovale v skladu s pogodbenimi zavezami. Po novoletnih praznikih se bo poslovanje bank in hranilnic v običajne tirnice vrnilo v torek, 3. januarja. Na silvestrovo bodo, podobno kot pred tednom dni na božični večer, delovni čas skrajšale tudi trgovine. Večina trgovcev in trgovskih centrov bo odprta do 17. ure, nekatere Mercatorjeve trgovine bodo odprte še uro dlje. Trgovine bodo nato vrata po ustaljenem delovnem času spet odprle 3. januarja. Pošte, ki so odprte ob sobotah, bodo poslovale po običajnem sobotnem delovnem času. Enako velja tudi za pogodbene pošte. Dežurni pošti na Poljanskem nasipu v Ljubljani ter na Zagrebški cesti v Mariboru bosta danes odprte do 16. ure.