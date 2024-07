Pohitite, prijavite se in zadenite 5.000 evrov!

OGLAS

Barcaffè je odprl prijave na največje regionalno tekmovanje Barcaffè Espresso Barista Cup 2024. Tekmovanje bo letos potekalo 27. septembra v Ljubljani na Kolinski 1, v priznanem izobraževalnem centru za bariste in ljubitelje kakovostnega espressa. Udeleženci se bodo pomerili v kategorijah Espresso, Latte Art in Signature Drink. To je idealna priložnost za vse mlade, strastne in kreativne bariste, da pokažejo svoje znanje in veščine ter osvojijo fantastične nagrade! Osvojite naziv najboljšega bariste v regiji Prestižno tekmovanje ponuja tekmovalcem priložnost za izmenjavo izkušenj, zmagovalec pa bo poleg naziva najboljšega bariste v regiji osvoji tudi bogato denarno nagrado v višini 5.000 evrov, Barcaffè espresso barista izobraževanje in izobraževanje praženja Specialty kave z Nikom Orošijem. Prijave na letošnji Barista Cup trajajo vse do 15. julija, pravila in pogoji sodelovanja pa so na voljo na uradni spletni strani Barcaffe Barista Cup.

Lana Kokl, zmagovalka Barcaffè Espresso Barista Cup 2023. FOTO: Arhiv naročnika

Rekordno število držav - sedaj tudi bariste iz Bosne in Hercegovine! Edinstvena priložnost za druženje in učenje od največjih strokovnjakov za pripravo kave ter številne nagrade bodo zagotovo odlična spodbuda za marsikoga, da se prijavi na tekmovanje, kjer se to leto pričakuje rekordno število prijav! Letos se bodo namreč tekmovanja poleg barist iz Hrvaške, Srbije in Slovenije prvič udeležili tudi bariste iz Bosne in Hercegovine. To je pomemben korak pri širitvi regionalnega tekmovanja in odpiranju vrat novim talentom iz regije. Finalno tekmovanje bo potekalo v treh razburljivih krogih, 12 najboljših finalistov pa bo imelo priložnost, da pred strokovno žirijo in občinstvom pokaže svoje znanje in strast pri pripravi in predstavitvi kave.

Barcaffè Espresso Barista Cup 2023 FOTO: Arhiv naročnika

Najboljši regionalni strokovnjaki iz sveta kave Letošnjo žirijo sestavlja sedem mednarodno priznanih strokovnjakov iz sveta kave, med njimi tudi štirje Barcaffè bariste. Matija Matijaško je nosilec črnega lonca L.A.G.S., diplome SCA, zmagovalec tekmovanja Ljubljana Barista Battle 2017 in udeleženec kolumbijskega Barista & Farmer showa. Aleš Gorenc je državni prvak Slovenije 2022, nosilec diplome SCA, L.A.G.S. sodnik in nosilec zlatega lonca, kar ga uvršča med 13 najboljših na svetu v izobraževanju Latte Art Grading. Toni Matas je certificiran L.A.G.S. sodnik, nosilec črnega lonca in diplome SCA ter slovenska barista Renata Kočevar, spoštovana L.A.G.S. sodnica in nosilka črnega lonca.

Aleš Gorenc FOTO: Arhiv naročnika