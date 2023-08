Pohitite z oddajo vlog za višjo silo in čakanje na delo

Delodajalci lahko vloge za povračilo nadomestila plače v primeru višje sile in delnega povračila nadomestila plače za delavca na začasnem čakanju na delo od četrtka elektronsko vlagajo prek portala za delodajalce, vzpostavljenega pri zavodu, pri čemer se morajo pred prvo uporabo registrirati.

Kot je danes povedala v. d. generalne direktorice zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc, imajo nekateri v poplavah prizadeti delodajalci težave z računalniško opremo, zato lahko vlogo oddajo tudi prek mobilnih naprav, prav tako se lahko oglasijo v prostorih območnih služb zavoda, kjer so zagotovili dodatno računalniško opremo, ali prek dogovora s kontaktnim centrom v pisarnah za delodajalce, kjer jim lahko zagotovijo tudi pomoč.

Pri koriščenju višje sile morajo priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na njen nastanek, pri čakanju na delo pa izjavo za pravilnost podatkov, za katero kazensko in materialno odgovarjajo; izjavo, da bodo zaposlenim izplačali plačo in vsa nadomestila, ter dokazila o napotitvi na čakanje.

Minister za delo Luka Mesec in Barbo Škerbinčeva sta delodajalce posebej opozorila, da morajo vloge za delavce, ki so bili doma zaradi višje sile ali čakanja na delo že pred uveljavitvijo novele, vložiti najpozneje 28. avgusta. Vloge so lahko tudi nepopolne in se jih bo dopolnjevalo pozneje, sta opozorila. Za ostale delavce se jih lahko vloži 15 dni od odsotnosti zaradi višje sile oz. napotitve na čakanje.

Na zavodu bodo dnevno spremljali statistiko prejetih vlog, je napovedala v. d. generalne direktorice zavoda. Danes so dobili že 85 vlog za 448 oseb, pri tem 61 vlog za 267 oseb za višjo silo ter 24 vlog za 183 oseb za čakanje na delo.

Zavod bo o popolnih vlogah odločil v 15 dneh. Pri višji sili bo datum izplačila nadomestil delodajalcem zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila, pri čakanju pa 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila. V primeru kakršnihkoli vprašanj se lahko obrnejo na kontaktni center zavoda.