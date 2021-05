Pohod Pot ob žici tokrat v prilagojeni obliki

Ljubljanski župan Zoran Janković je pozval k udeležbi na sobotnem pohodu, ki je po njegovih besedah izjemnega pomena. Na ta dan namreč po njegovih besedah slavimo svobodo Ljubljane in žico, "ki je nikoli več ne bo, ne okoli Ljubljane ne v glavah ljudi".

Tradicionalni pohod Pot ob žici poteka v sklopu obeležitve mestnega praznika, na mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter dan Evrope. Pohod po Poti ob žici je bil prvič organiziran leta 1957, poteka pa po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev in je zato dobila ime Pot ob žici.